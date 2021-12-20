Правила исчисления зарплаты педагогов изменили в РК

Так, говорится, что заработная плата педагогов госорганизаций образования исчисляется в зависимости от учебной нагрузки, распределяемой первым руководителем организации на основании положительного решения педагогического совета организации образования, а также уровня квалификации, стажа и наличия категории.

Должностной оклад педагогов организаций образования определяется путем умножения базового должностного оклада на соответствующие коэффициенты, утвержденные для исчисления их должностного оклада (тарифной ставки) в зависимости от отнесения занимаемых должностей к функциональным блокам и стажа работы.

При этом короткие перемены, предусмотренные между уроками (занятиями, лекциями), являются рабочим временем педагога.

Изменения размеров должностных окладов в месяц, повышений, доплат и надбавок педагогам производятся:

с 1 сентября учебного года, а также по итогам аттестации при присвоении (подтверждении) квалификационной категории; со дня увеличения стажа работы; со дня присвоения почетного звания; при получении образования (техническое и профессиональное, послесреднее, высшее) или восстановлении документа об образовании – со дня представления соответствующего документа; при присуждении степеней доктора философии (PhD), доктора по профилю – со дня вынесения решения Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК о выдаче диплома; при присуждении степени магистра по научно-педагогическому направлению учителям организаций начального, основного среднего, общего среднего образования и педагогам методических кабинетов (центров) со дня представления соответствующих документов; учителям и инструкторам по физической культуре организации образования с 1 января 2021 года, за проведение спортивных занятий во внеурочное время; со дня изменения объема учебной нагрузки в соответствии с приказом руководителя организации образования, изданного после проведения тарификации, на основании положительного решения педагогического совета организации образования; в случае принятия нормативного правового акта, изменяющего размеры выплат, с даты, указанной в нем.

При изменении размера должностного оклада, доплат, надбавок и повышений у педагога в период пребывания его в оплачиваемом ежегодном трудовом, дополнительном оплачиваемом ежегодном трудовом, социальном отпусках и ежегодном дополнительном оплачиваемом отпуске по зонам экологического бедствия и радиационного риска, а также в период его временной нетрудоспособности (в том числе по беременности и родам), исчисление заработной платы, исходя из новой тарифной ставки, производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности.

Полный текст правил можно посмотреть здесь.

Приказ вводится в действие с 26 декабря 2021 года и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2021 года.