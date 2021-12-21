Первый в Казахстане комплекс по утилизации твердых отходов открыли в Нур-Султане

Данный проект – совместная работа с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана и QazInnovations. Патент был приобретен у украинских партнеров.

Как отметил инициатор идеи строительства такого комплекса – генеральный директор ТОО «Агайындар KZ» Руслан Бакишев, цель проекта решить две важные проблемы – экологическую и энергетическую. Стройка началась еще в 2018 году, но из-за пандемии и закрытых границ работы были приостановлены. Сейчас комплекс готов к полноценному производству, дело осталось за получением разрешительных документов на работу.

Наш комплекс позволит выпускать экологическое топливо и синтетический газ. Такое топливо сейчас пользуется хорошим спросом на рынке. Есть компании, которые его используют, население, у кого в доме стоят котлы. В дальнейшем мы планируем модернизировать оборудование, поставить генераторы и с этого газа получать электроэнергию для своих нужд. Генеральный директор ТОО «Агайындар KZ» Руслан Бакишев

Фото: Zakon.kz

Основные виды отходов, которые будут здесь перерабатывать – это резинотехнические изделия, в том числе пластик, полиэтилен, полипропилен, пенопласт, медицинские отходы 2-4 классов.

Фото: Zakon.kz

Мы привыкли к тому, что мусор – это просто отходы. До определенного времени эти отходы захоронялись на полигонах или сжигались, тем самым нанося большой вред окружающей среде. Наша технология позволяет вместо природных ресурсов перейти к использованию техногенных. Научный сотрудник института газа НАН Украины Алексей Сезоненко

Фото: Zakon.kz

Непосредственно производственный процесс начинается с сортировки ТБО. Затем отсортированные отходы в виде брикетов или россыпью загружают в роторный реактор термической деструкции, где последовательно происходят следующие процессы: подогрев, расплавление, удаление влаги, испарение и переход в парогазовой фазе в систему охлаждения и конденсации.

Отмечу, что комплекс не требует дополнительных видов энергии, кроме тех, которые вырабатываются из самих отходов. Для поддержания рабочей температуры под реактором установлена автоматизированная система отопления с газовыми и жидкотопливными горелками, которые работают на выработанном в процессе синтетическом газе. В случае его недостатка мы подключаем собственное жидкое углеводородное топливо. Алексей Сезоненко

Фото: Zakon.kz

После термической деструкции углеводородная летучая часть из отходов полностью выходит, в золе остается технический углерод, который может использоваться как товарный продукт.

Как рассказал научный сотрудник, используемая технология позволяет получать жидкое углеводородное синтетическое топливо в трех разновидностях – тяжелой, средней и легкой фракции. Тяжелая фракция сопоставима с топочным мазутом, средняя фракция – с дизельным топливом, а легкая фракция – с бензином марок АИ-98, вплоть до авиационного бензина.

Фото: Zakon.kz

Наш комплекс имеет автоматическую систему охлаждения. Но зимой нет смысла ее запускать, поскольку процесс проходит за счет низкой температуры окружающей среды. После окончательного охлаждения конденсируемые фракции топлива поступают в осреднительную емкость. Уже оттуда жидкое топливо по трубопроводу отправляется для отпуска потребителям. Научный сотрудник института газа НАН Украины Алексей Сезоненко

По его словам, комплекс полностью оснащен датчиками контроля всех технологических параметров – уровней топлива, температур и давления. Также всеми необходимыми мерами безопасности в соответствии с нормами и правилами, установленными в Казахстане.

Фото: Zakon.kz

Строительство такого комплекса обошлось в 900 млн тенге, из которых 360 млн тенге – государственный грант и 540 млн тенге – средства компании.