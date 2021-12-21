Первый в Казахстане комплекс по утилизации твердых отходов открыли в Нур-Султане
Данный проект – совместная работа с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана и QazInnovations. Патент был приобретен у украинских партнеров.
Как отметил инициатор идеи строительства такого комплекса – генеральный директор ТОО «Агайындар KZ» Руслан Бакишев, цель проекта решить две важные проблемы – экологическую и энергетическую. Стройка началась еще в 2018 году, но из-за пандемии и закрытых границ работы были приостановлены. Сейчас комплекс готов к полноценному производству, дело осталось за получением разрешительных документов на работу.
Наш комплекс позволит выпускать экологическое топливо и синтетический газ. Такое топливо сейчас пользуется хорошим спросом на рынке. Есть компании, которые его используют, население, у кого в доме стоят котлы. В дальнейшем мы планируем модернизировать оборудование, поставить генераторы и с этого газа получать электроэнергию для своих нужд.Генеральный директор ТОО «Агайындар KZ» Руслан Бакишев
Фото: Zakon.kz
Основные виды отходов, которые будут здесь перерабатывать – это резинотехнические изделия, в том числе пластик, полиэтилен, полипропилен, пенопласт, медицинские отходы 2-4 классов.
Фото: Zakon.kz
Мы привыкли к тому, что мусор – это просто отходы. До определенного времени эти отходы захоронялись на полигонах или сжигались, тем самым нанося большой вред окружающей среде. Наша технология позволяет вместо природных ресурсов перейти к использованию техногенных. Научный сотрудник института газа НАН Украины Алексей Сезоненко
Фото: Zakon.kz
Непосредственно производственный процесс начинается с сортировки ТБО. Затем отсортированные отходы в виде брикетов или россыпью загружают в роторный реактор термической деструкции, где последовательно происходят следующие процессы: подогрев, расплавление, удаление влаги, испарение и переход в парогазовой фазе в систему охлаждения и конденсации.
Отмечу, что комплекс не требует дополнительных видов энергии, кроме тех, которые вырабатываются из самих отходов. Для поддержания рабочей температуры под реактором установлена автоматизированная система отопления с газовыми и жидкотопливными горелками, которые работают на выработанном в процессе синтетическом газе. В случае его недостатка мы подключаем собственное жидкое углеводородное топливо. Алексей Сезоненко
Фото: Zakon.kz
После термической деструкции углеводородная летучая часть из отходов полностью выходит, в золе остается технический углерод, который может использоваться как товарный продукт.
Как рассказал научный сотрудник, используемая технология позволяет получать жидкое углеводородное синтетическое топливо в трех разновидностях – тяжелой, средней и легкой фракции. Тяжелая фракция сопоставима с топочным мазутом, средняя фракция – с дизельным топливом, а легкая фракция – с бензином марок АИ-98, вплоть до авиационного бензина.
Фото: Zakon.kz
Наш комплекс имеет автоматическую систему охлаждения. Но зимой нет смысла ее запускать, поскольку процесс проходит за счет низкой температуры окружающей среды. После окончательного охлаждения конденсируемые фракции топлива поступают в осреднительную емкость. Уже оттуда жидкое топливо по трубопроводу отправляется для отпуска потребителям.Научный сотрудник института газа НАН Украины Алексей Сезоненко
По его словам, комплекс полностью оснащен датчиками контроля всех технологических параметров – уровней топлива, температур и давления. Также всеми необходимыми мерами безопасности в соответствии с нормами и правилами, установленными в Казахстане.
Фото: Zakon.kz
Строительство такого комплекса обошлось в 900 млн тенге, из которых 360 млн тенге – государственный грант и 540 млн тенге – средства компании.