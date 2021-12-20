16:34 20.12.2021
До 16 января продлен карантин в Байконуре
Фото: baikonuradm.ru
В Байконуре продлены до 24:00 16 января 2022 года ограничительные меры по предупреждению и ограничению распространения коронавирусной инфекции, передает Zakon.kz.
Постановлением снимается требование по обязательному предоставлению медицинских документов, подтверждающих наличие вакцинации или иммунитета против новой коронавирусной инфекции COVID-19 (либо медицинского документа, подтверждающего перенесение заболевания), при посещении гражданами закрытых спортивных объектов для очного получения услуг (в т. ч. для проведения групповых занятий физической культурой и спортом в закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, фитнес-клубах, плавательных бассейнах).
Остальные ограничительные мероприятия, направленные на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции, продлеваются.