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Законодательство РК
09:09 21.12.2021

Свадьба закончилась убийством в Алматинской области

происшествие на свадьбе Фото: pixnio
12 декабря во время свадьбы в ресторане села Шарын между гостями произошла словесная перепалка, переросшая в драку, передает Zakon.kz.

В результате 26-летний мужчина ножом ударил в грудь своего односельчанина. Рана оказалась смертельной.

Орудие преступления обнаружено и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. Задержанный водворен в ИВС. Начальник Департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев

Со слов задержанного, на свадьбе он употреблял алкогольные напитки. Увидев ссору знакомых, он вытащил складной нож, который всегда носил с собой, и направился в сторону конфликтующих. Потерпевший попытался его остановить, но он ударил его ножом.

Анастасия Стативкина
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