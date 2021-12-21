Свадьба закончилась убийством в Алматинской области

В результате 26-летний мужчина ножом ударил в грудь своего односельчанина. Рана оказалась смертельной.

Орудие преступления обнаружено и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. Задержанный водворен в ИВС. Начальник Департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев

Со слов задержанного, на свадьбе он употреблял алкогольные напитки. Увидев ссору знакомых, он вытащил складной нож, который всегда носил с собой, и направился в сторону конфликтующих. Потерпевший попытался его остановить, но он ударил его ножом.