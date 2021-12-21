10:42 21.12.2021
Имена известных выдающихся деятелей присвоят школам Нур-Султана
Фото: Zakon.kz
Акимат Нур-Султана подготовил проект постановления о присвоении имен выдающихся деятелей некоторым организациям образования города, сообщает Zakon.kz.
Решение об этом было принято на сессии маслихата столицы и затем подготовлен проект постановления правительства.
В частности, будут присвоены имена выдающихся деятелей:
школе-лицею №11 – имя Узбекали Жанибекова;
средней школе №49 – имя Кошке Кеменгерулы;
школе-гимназии №69 – имя Кемеля Акишева;
детской музыкальной школе №2 – имя Розы Баглановой;
детской музыкальной школе №3 – имя Ермека Серкебаева;
школе-лицею №66 – имя Динмухамеда Кунаева;
школе-гимназии №77 – имя Фаризы Онгарсыновой;
школе-гимназии №83 – имя Ибрая Алтынсарина.