Имена известных выдающихся деятелей присвоят школам Нур-Султана

Решение об этом было принято на сессии маслихата столицы и затем подготовлен проект постановления правительства.

В частности, будут присвоены имена выдающихся деятелей:

школе-лицею №11 – имя Узбекали Жанибекова;

средней школе №49 – имя Кошке Кеменгерулы;

школе-гимназии №69 – имя Кемеля Акишева;

детской музыкальной школе №2 – имя Розы Баглановой;

детской музыкальной школе №3 – имя Ермека Серкебаева;

школе-лицею №66 – имя Динмухамеда Кунаева;

школе-гимназии №77 – имя Фаризы Онгарсыновой;

школе-гимназии №83 – имя Ибрая Алтынсарина.