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Законодательство РК
10:42 21.12.2021

Имена известных выдающихся деятелей присвоят школам Нур-Султана

присвоение имен, образование Фото: Zakon.kz
Акимат Нур-Султана подготовил проект постановления о присвоении имен выдающихся деятелей некоторым организациям образования города, сообщает Zakon.kz.

Решение об этом было принято на сессии маслихата столицы и затем подготовлен проект постановления правительства.

В частности, будут присвоены имена выдающихся деятелей:

школе-лицею №11 – имя Узбекали Жанибекова;

средней школе №49 – имя Кошке Кеменгерулы;

школе-гимназии №69 – имя Кемеля Акишева;

детской музыкальной школе №2 – имя Розы Баглановой;

детской музыкальной школе №3 – имя Ермека Серкебаева;

школе-лицею №66 – имя Динмухамеда Кунаева;

школе-гимназии №77 – имя Фаризы Онгарсыновой;

школе-гимназии №83 – имя Ибрая Алтынсарина.

Лариса Черненко
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