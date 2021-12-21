14:00 21.12.2021
Какие тяжести женщины могут поднимать вручную на производстве
Фото: Zakon.kz
Министр труда и социальной защиты населения РК приказом от 10 декабря 2021 года внес изменения в предельные нормы подъема и перемещения вручную тяжестей женщинами, сообщает Zakon.kz.
Так, допускается подъем и перемещение (разовое) тяжестей при чередовании с другой работой (до двух раз в час) не более 10 кг.
Подъем и перемещение (разовое) тяжестей постоянно в течение рабочей смены — до 7 кг.
При этом величина динамической работы, совершаемой в течение каждого часа рабочей смены при перемещении груза на расстоянии от 1 до 5 метров, не должна превышать:
с рабочей поверхности — 1750 кг/м;
с пола – 875 кг/м.
В массу поднимаемого и перемещаемого груза включается масса тары и упаковки.
При перемещении грузов на тележках или в контейнерах прилагаемое усилие не должно превышать 10 кг.
Приказ вводится в действие с 31 декабря 2021 года.