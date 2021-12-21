В Казахстане снизили цены на ПЦР-тесты

6 декабря 2021 года РГП на ПВХ «Национальный центр экспертизы (НЦЭ) снизил стоимость услуги на проведение ПЦР-тестирования на COVID-19 с 6,4 до 4,9 тыс. тенге. НЦЭ оказывает услуги в 17 регионах республики.

Снижение цен отмечается в городе Алматы (лаборатория «Иннова) до 6 тыс. тенге), Атырауской области (Interteach, «Вестерн», «Достар Мед», «Престиж») – с 7 до 5 тыс. тенге.

В рамках заключенного антимонопольного комплаенса департамента Агентства по защите и развитию конкуренции по Туркестанской области и Туркестанской городской больницы в данном медицинском учреждении цены снижены с 7 до 4,9 тыс. тенге.

Вместе с тем цены на ПЦР-тесты COVID-19 в крупных сетевых лабораториях, имеющих филиалы по республике, остаются прежними, в среднем около 7,4 тыс. тенге.

Ранее, в рамках заключенных с территориальными подразделениями АЗРК антимонопольных комплаенсов, 36 субъектов рынка, включая ТОО «КДЛ «Олимп» и ТОО «Инвиво», снизили цены в октябре 2020 года с 12 до 9 тыс. тенге с последующим снижением в феврале 2021 года до 7 тыс. тенге.

В первом квартале 2022 года АЗРК планирует провести анализ состояния конкуренции на рынке ПЦР-тестирования на COVID-19 с целью определения уровня конкуренции, выявления доминантов и изучения ценообразования услуг.