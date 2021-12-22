20 млн долларов инвестирует в IT-стартапы венчурный фонд MyVentures

Название MyVentures, по словам Нурлана Смагулова, отсылает к уже существующему и успешно работающему проекту Mycar.kz и предлагает получателям инвестиций стать полноправными совладельцами будущих крупных IT-компаний.

От 10 до 20 сделок планирует закрыть фонд в ближайшие два года. Средний чек по каждому из проектов составит от 100 тыс. до 2 млн долларов. MyVentures рассматривает проекты на стадии pre-seed, seed, post-seed, pre-round-A. Срок работы фонда рассчитан на 10 лет с инвестиционным периодом в четыре года.

MyVentures нацелен развивать культуру венчурного финансирования в Казахстане в соответствии с международными стандартами в IT-индустрии. Мы не только предлагаем стартапам инвестиции, но и готовы делиться с ними экспертизой и оказывать всестороннюю поддержку. Управляющий партнер MyVentures Шахбоз Рахманов

Он также добавил, что фонд планирует сотрудничать с ведущими казахстанскими и международными венчурными инвесторами и институтами развития.

MyVentures заинтересован в поддержке технологичных проектов, внедряющих инновации для цифровой трансформации разных отраслей экономики. В частности, это FinTech, MedTech, E-commerce, корпоративное программное обеспечение на базе ИИ. При этом фонд рассматривает и другие перспективные направления.

Mycar.kz – это экосистема по поиску, покупке, обмену и продаже подержанных автомобилей. Команда Mycar.kz разработала и внедряет системы автоматизации бизнеса MycarPro, выдает кредиты через MycarFinance. Также компания недавно запустила первый маркетплейс новых автомобилей в Казахстане. Компания накопила экспертизу в создании IT-продуктов, а развитием фонда будет заниматься руководитель одного из подразделений Mycar.kz.

Подать заявку на инвестирование можно на сайте фонда myventures.kz.