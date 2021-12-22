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Законодательство РК
10:20 22.12.2021

Паспорт налогоплательщика появится у работающих в сфере торговли и общепита

общепит и торговля Фото: Параграф
Согласно поправкам, принятым 20 декабря 2021 года в Кодекс «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» и о введении в действие кодекса, с 1 марта 2022 года будет введен паспорт налогоплательщика в сфере торговли и общепита, сообщает Zakon.kz.

Так, Налоговый кодекс дополнен статьей 75-1. «Паспорт налогоплательщика».

Как отмечается, паспорт налогоплательщика размещается налогоплательщиками, осуществляющими деятельность в сферах общественного питания и торговли, в местах непосредственного нахождения контрольно-кассовых машин и общедоступных для информирования населения.

Паспорт налогоплательщика содержит следующие сведения:

  1. идентификационный номер;

  2. наименование индивидуального предпринимателя, юридического лица;

  3. фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) индивидуального предпринимателя, руководителя юридического лица;

  4. статус налогоплательщика – действующий, бездействующий, приостановивший представление налоговой отчетности;

  5. дату постановки на регистрационный учет, дату снятия с регистрационного учета;

  6. регистрационный номер контрольно-кассовой машины в налоговом органе, место использования контрольно-кассовой машины;

  7. наличие или отсутствие лицензии на хранение и розничную реализацию алкогольной продукции, за исключением деятельности по хранению и розничной реализации алкогольной продукции на территории ее производства.

Указывается, что сведения паспорта налогоплательщика формируются налоговым органом один раз в месяц в срок не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным месяцем, и подлежат опубликованию на сайте уполномоченного органа.

При этом определение понятия «паспорт налогоплательщика» будет приведено в новом дополнительном подпункте 58-1) пункта 1 статьи 1 Налогового кодекса:

паспорт налогоплательщика – информационная карта субъекта предпринимательства, не являющейся налоговой тайной, которая содержится в штрих-коде (QR-код), формируемом органом государственных доходов.

Полностью текст закона можно посмотреть здесь.

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