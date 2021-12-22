10:32 22.12.2021
Владельцам общественных туалетов государство будет доплачивать с 1 января
Фото: Акимат Нур-Султана
Министр культуры и спорта РК приказом от 10 декабря 2021 года утвердил Правила субсидирования части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов, сообщает Zakon.kz.
Решение о доплате будут принимать специально созданные комиссии при акиматах.
Владелец туалета для получения компенсации должен предоставить:
Копии учредительных или иных документов, подтверждающих, что он предприниматель.
Копии документов, подтверждающих право собственности или владения туалетом.
Копии документов, подтверждающих право собственности или владения земельным участком, где установлен туалет.
Заявку установленной формы.
После принятия положительного решения владельцу туалета ежемесячно будет выплачиваться 83 300 тенге.
Как оформить доплату, можно посмотреть здесь.