Владельцам общественных туалетов государство будет доплачивать с 1 января

Решение о доплате будут принимать специально созданные комиссии при акиматах.

Владелец туалета для получения компенсации должен предоставить:

Копии учредительных или иных документов, подтверждающих, что он предприниматель. Копии документов, подтверждающих право собственности или владения туалетом. Копии документов, подтверждающих право собственности или владения земельным участком, где установлен туалет. Заявку установленной формы.