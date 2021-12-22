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Законодательство РК
11:21 22.12.2021

В Германии задержали казахстанца, обманувшего бизнесмена на 42 млн тенге

рк, германия, мошенник, задержание Фото: Zakon.kz
В Германии задержали казахстанца, который обманул бизнесмена из Щучинска на 42 млн тенге, передает Zakon.kz.

Как сообщили в областном департаменте полиции, раскрыто преступление, совершенное в 2014 году.

Злоумышленник – 54-летний житель Щучинска – обманным путем завладел денежными средствами местного предпринимателя на сумму более 42 млн тенге, пообещав поставить ему высокотехнологичное оборудование и предоставив при этом поддельные документы договора на поставку.Пресс-служба ДП Акмолинской области

Данный факт был занесен в ЕРДР по ч. 4 ст. 190 УК РК «Мошенничество».

Было установлено, что на полученные от потерпевшего денежные средства злоумышленник закрыл имевшиеся задолженности по кредитам и покинул территорию Казахстана.Пресс-служба ДП Акмолинской области

В ведомстве отметили, что подозреваемый в мошенничестве был объявлен в международный розыск.

Позже злоумышленник, проживавший на территории Германии по фальшивым документам, был установлен и задержан сотрудниками полиции ФРГ.Пресс-служба ДП Акмолинской области

Как уточнили в ведомстве, экстрадиция казахстанца состоялась во Франкфурте-на-Майне в ноябре 2021 года при участии правоохранительных органов ФРГ и сотрудников МВД РК.

Динара Халдарова
МВД РК Акмолинская область Германия Щучинск
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