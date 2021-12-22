В Германии задержали казахстанца, обманувшего бизнесмена на 42 млн тенге

Как сообщили в областном департаменте полиции, раскрыто преступление, совершенное в 2014 году.

Злоумышленник – 54-летний житель Щучинска – обманным путем завладел денежными средствами местного предпринимателя на сумму более 42 млн тенге, пообещав поставить ему высокотехнологичное оборудование и предоставив при этом поддельные документы договора на поставку. Пресс-служба ДП Акмолинской области

Данный факт был занесен в ЕРДР по ч. 4 ст. 190 УК РК «Мошенничество».

Было установлено, что на полученные от потерпевшего денежные средства злоумышленник закрыл имевшиеся задолженности по кредитам и покинул территорию Казахстана. Пресс-служба ДП Акмолинской области

В ведомстве отметили, что подозреваемый в мошенничестве был объявлен в международный розыск.

Позже злоумышленник, проживавший на территории Германии по фальшивым документам, был установлен и задержан сотрудниками полиции ФРГ. Пресс-служба ДП Акмолинской области

Как уточнили в ведомстве, экстрадиция казахстанца состоялась во Франкфурте-на-Майне в ноябре 2021 года при участии правоохранительных органов ФРГ и сотрудников МВД РК.