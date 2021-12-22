Совместное заявление сделали участники очередного раунда Астанинского процесса по Сирии

Совместное заявление зачитал директор департамента Ближнего Востока и стран Африки Министерства иностранных дел РК Онталап Оналбаев. В документе говорится, что представители Исламской Республики Иран, Российской Федерации и Турецкой Республики подтвердили свою неизменную приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, а также целям и принципам Устава ООН, и подчеркнули, что эти принципы подлежат всеобщему соблюдению и уважению.

Стороны выразили решимость продолжать взаимодействие в целях борьбы с терроризмом во всех его формах и проявлениях и противостояния сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии и угрожающим национальной безопасности соседних стран. Также осудили рост террористической активности в различных частях Сирии, которая приводит к жертвам среди мирных жителей, в том числе нападения на объекты гражданской инфраструктуры. Подтвердили необходимость дальнейшего сотрудничества в целях окончательной ликвидации ИГИЛ, «Хейат Тахрир Аш-Шам»/«Джабхат Ан-Нусра» и всех других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с «Аль-Каидой» или ИГИЛ, и прочих террористических групп, которые признал таковыми Совет Безопасности ООН, обеспечивая при этом защиту гражданских лиц и гражданской инфраструктуры в соответствии с международным гуманитарным правом. Директор департамента Ближнего Востока и стран Африки МИД РК Онталап Оналбаев

Он добавил, что участники высказали серьезную обеспокоенность усилением присутствия и террористической активности группировки «Хейат Тахрир Аш-Шам» и других аффилированных с ней террористических организаций, признанных таковыми Советом Безопасности ООН, которые угрожают мирным жителям внутри Идлибской зоны деэскалации (ИЗД) и за ее пределами.

Была подробно рассмотрена ситуация в Идлибской зоне деэскалации, после чего достигнуты договоренности прилагать дальнейшие усилия для улучшения гуманитарной ситуации в ИЗД и вокруг нее и подчеркнута необходимость поддержания спокойствия на земле путем полного выполнения всех имеющихся соглашений по Идлибу.

Еще представители Ирана, России и Турции обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии и согласились, что достижение постоянной безопасности и стабильности в этом регионе возможно только на основе сохранения суверенитета и территориальной целостности Сирии. Они отвергли все попытки создать новые реалии на земле, включая незаконные инициативы по самоуправлению под предлогом борьбы с терроризмом, и выразили решимость противостоять сепаратистским планам в Заевфратье, направленным на подрыв единства Сирии и угрожающим национальной безопасности соседних стран.

В связи с этим стороны выразили серьезную обеспокоенность относительно активизации боевых действий и всех форм притеснений со стороны сепаратистских группировок в отношении гражданского населения к востоку от Евфрата. Вновь выразили неприятие незаконного захвата и передачи доходов от продажи нефти, которые должны принадлежать Сирии. Вдобавок участники отметили, что текущий процесс локального урегулирования в Дераа и Дейр Аз-Зоре может способствовать усилиям по стабилизации. Продолжающиеся военные нападения Израиля в Сирии, которые нарушают международное право и международное гуманитарное право, суверенитет Сирии и соседних стран, угрожающие стабильности и безопасности в регионе, были строго осуждены и призваны к прекращению. Подчеркнуто, что использование Израилем гражданских самолетов в качестве прикрытия для агрессии на сирийской территории является грубым нарушением международных правил и подвергает опасности жизни мирных граждан. Онталап Оналбаев

Помимо этого, стороны процесса выразили убеждение, что сирийский конфликт не имеет военного решения, и подтвердили свою приверженность продвижению жизнеспособного и долгосрочного политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН. Была подчеркнута важная роль Конституционного комитета в Женеве, созданного при решающем вкладе стран-гарантов Астанинского формата во исполнение решений Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.

При этом прозвучал призыв к скорейшему проведению седьмого заседания созыва Редакционной комиссии сирийского Конституционного комитета в Женеве при конструктивном подходе сирийских сторон. В совместном заявлении даны заверения в решимости представителей стран оказывать поддержку работе Комитета путем постоянного взаимодействия с его сирийскими сторонами-участниками и спецпосланником Генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном в качестве содействующего лица для обеспечения устойчивой и эффективной работы Комитета. В своей работе Комитет должен соблюдать круг полномочий и основные правила процедуры, с тем чтобы мог осуществить свой мандат по подготовке и разработке конституционной реформы, подлежащей всенародному одобрению, и добиться прогресса в своей деятельности, руководствоваться стремлением к компромиссу и конструктивному взаимодействию без иностранного вмешательства и навязывания сроков извне в целях достижения общего согласия его членов.

Наряду с этим участники вновь выразили серьезную озабоченность в связи с гуманитарной ситуацией в Сирии и влиянием пандемии коронавируса, которая в значительной степени осложняет работу системы здравоохранения в Сирии, социально-экономическую и гуманитарную обстановку. Все односторонние санкции, нарушающие международное право, международное гуманитарное право и Устав ООН были отвергнуты. Была подчеркнута необходимость устранения препятствий и увеличения гуманитарного содействия всем сирийцам по всей стране без дискриминации, политизации и выдвижения предварительных условий. Стороны приветствовали принятие Советом Безопасности ООН резолюции 2585 (2021) от 9 июля 2021 года, подтвердив свою решимость способствовать ее полному выполнению. Онталап Оналбаев

Вдобавок была подчеркнута необходимость содействия безопасному, достойному и добровольному возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в места их проживания в Сирии, обеспечению их права на возвращение и права на поддержку. В связи с этим представители Ирана, России и Турции призвали международное сообщество оказывать необходимую помощь сирийским беженцам и ВПЛ и подтвердили готовность продолжать взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами, включая Управление Верховного Комиссара по делам беженцев (УВКБ ООН) и другие специализированные международные организации.

В завершение участники встречи приветствовали состоявшуюся 16 декабря 2021 года очередную операцию по одновременному освобождению задержанных лиц в рамках Рабочей группы по освобождению задержанных и заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести. Проведенная операция вновь продемонстрировала настрой сирийских сторон укреплять взаимное доверие при содействии стран-гарантов Астанинского формата. Она также подтвердила решимость стран-гарантов активизировать и расширять взаимодействие в рамках Рабочей группы, которая является уникальным механизмом, доказавшим свою востребованность и эффективность в деле укрепления доверия между сирийскими сторонами.