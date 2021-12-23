Поправки в Налоговый кодекс: что изменится в жизни казахстанцев

Внедряются «паспорта налогоплательщика»

Паспорт налогоплательщика будет размещаться налогоплательщиками, осуществляющими деятельность в сфере общепита и торговли, в общедоступных местах и где находятся контрольно-кассовые машины.

Внедряется понятие «налоговое мобильное приложение»

Через мобильное приложение казахстанцам будет предоставляться информация о начисленных суммах по налогу на имущество, земельному налогу и налогу на транспортные средства физических лиц или об имеющейся сумме налоговой задолженности, а также вручаться уведомления о сумме исчисленных налоговым органом налогов.

Расширяются обязанности банков второго уровня

Банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, будут обязаны передавать сведения в налоговые органы, в частности, по физическим лицам, не состоящим на регистрационном учете в качестве ИП или лица, занимающегося частной практикой, по выявленным операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности по определенным критериям.

Администрирование налога на GOOGLE

Поправки предусматривают обязанность банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, предоставлять уполномоченному органу информацию об итоговых суммах платежей и переводов за календарный год, осуществленных физическими лицами в пользу и в разрезе иностранных интернет-компаний.

Изменение сроков исполнения налогового обязательства по уплате налогов

Поправки предусматривают предоставление рассрочки по уплате налогов или плат на срок более одного года только под залог недвижимого имущества налогоплательщика или третьего лица, либо под банковскую гарантию.

Упрощается порядок прекращения деятельности плательщиков НДС

Предусмотрен упрощенный порядок ликвидации к плательщикам НДС, которые, согласно данным налоговой отчетности, не осуществляли предпринимательскую деятельность в период срока исковой давности.

Применение контрольно-кассовых машин

В понятие «денежные расчеты» включены в том числе расчеты с использованием мобильных платежей.

Представление налоговой отчетности

Предусмотрено право налогового агента не представлять налоговую отчетность при отсутствии объектов налогообложения по КПН, удерживаемого у источника выплаты с дохода нерезидента.

Вычеты

Кредитному товариществу предоставляется право на вычет суммы расходов по созданию провизий (резервов) против сомнительных и безнадежных активов по предоставленным микрокредитам, а также вознаграждения по ним, за исключением активов, предоставленных взаимосвязанной стороне либо третьим лицам по обязательствам взаимосвязанной стороны.

Продлевается срок действия метода зачета НДС

Поправками предусмотрено исключение из перечня товаров, импортируемых на территорию РК, по которым НДС уплачивается методом зачета, пестицидов, племенных животных всех видов и оборудования для искусственного осеменения, крупного рогатого скота живого, а также продление уплаты НДС на импортируемые товары методом зачета по средствам производства, которые отсутствуют на территории РК до 1 января 2025 года.

Налог на транспортные средства

С целью снижения затрат малого и среднего бизнеса в условиях пандемии предусмотрено отнесение малогабаритных фургонов к грузовым автомобилям с порядком налогообложения в зависимости от грузоподъемности.

Так, транспортные средства категории «B» с максимальной разрешенной массой менее 3500 килограмм будут отнесены к грузовым автомобилям.

Налог на имущество

Поправка предусматривает обложение кладовок, находящихся в многоквартирных жилых домах и используемых в личных целях, а также парковочное место.

СНР и ЕСП

Вводится ограничение видов деятельности при применении специальных налоговых режимов.

Статья Налогового кодекса дополнена перечнем видов деятельности (маркетинговые услуги, аренда и эксплуатация торгового рынка, сдача в аренду и управление собственной недвижимостью, используемой (подлежащей использованию) в предпринимательской деятельности (за исключением жилищ), сдача в субаренду торговых объектов (торговых рынков) и управление такими арендуемыми объектами, деятельность двух и более налогоплательщиков в сфере предоставления услуг гостиницами на территории одной гостиницы или отдельно стоящего здания, в которых оказываются такие услуги, при осуществлении которых налогоплательщики не вправе применять специальные налоговые режимы (СНР) для субъектов малого бизнеса.

Исключение вышеуказанных видов деятельности из СНР вводится в целях исключения схем налоговой оптимизации путем дробления бизнеса (в том числе с использованием механизма субаренды), проводимой во избежание постановки на учет в качестве НДС и, соответственно, возникновения налоговых обязательств по данному налогу, а также превышения предельного размера дохода, установленного для применения СНР, с необходимостью последующего перехода на общеустановленный порядок налогообложения.

Кроме того, предусмотрено введение ограничений по осуществлению деятельности в рамках уплаты ЕСП по аналогии с СНР.

Так, лица, осуществляющие такие виды деятельности, как консультационные и маркетинговые услуги, деятельность в области бухгалтерского учета или аудита, финансовая, страховая деятельность и посредническая деятельность страхового брокера и страхового агента, деятельность в области права, юстиции и правосудия, лица, оказывающие услуги на основании агентских договоров (соглашений), не вправе признаваться плательщиками ЕСП с 1 января 2023 года.

Полный текст закона можно посмотреть здесь.