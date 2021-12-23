В Шымкенте 16-летняя девушка выпала из окна пятого этажа

Об этом передает телеканал Almaty.tv.

По словам соседей, девушка была доброй и порядочной, и они не понимают, что ее могло подтолкнуть на такой шаг.

Кроме того, не исключается, что падение произошло вследствие несчастного случая.

До сих пор не можем поверить в это. Находимся в шоковом состоянии. Ее семью я знаю, как примерную. Родители хорошие, дочь воспитанная. Она читала намаз, ходила в хиджабе. У родителей нет вредных привычек. Не замечали, чтобы они пили или курили. Соседка, жительница города Айгуль Кораласбаева

Отмечается, что в результате падения девушка получила различные травмы, после которых впала в кому. Врачи рассказали, что несколько часов боролись за ее жизнь, но спасти пациентку не удалось, она скончалась.

По данному происшествию полицией заведено уголовное дело.

Данный факт сотрудниками Управления полиции Каратауского района зарегистрирован в ЕРДР по ч. 3 ст. 105 УК РК «Доведение до самоубийства, совершенное в отношении несовершеннолетнего». В настоящее время по делу проводится досудебное расследование. Иная информация в интересах следствия согласно ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит. Руководитель Управления внутренних и внешних коммуникаций ДП города Шымкента Молдир Бекеева

В данный момент полицейские выясняют, была ли это попытка суицида или несчастный случай.

Как сообщает телеканал, по неофициальной информации, в день ЧП в квартире находились одноклассники девушки. Возможно, из-за этого между отцом и дочерью возник конфликт. Мать в это время находилась по работе в другом городе.