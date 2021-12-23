13:20 23.12.2021
Казахстан полностью отказался от смертной казни
Фото: pixabay
На пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты приняли Закон «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты РК по вопросу отмены смертной казни», передает корреспондент Zakon.kz.
Как отметил заместитель Генерального прокурора РК Асет Чиндалиев, предлагаемый проект закона предусматривает полное исключение смертной казни из национального законодательства.
В частности, из 11 статей в общей части Уголовного кодекса смертная казнь исключается как вид наказания, в том числе, из статей о системе наказаний, назначений и замены наказания. Кроме того, отменяется специальная статья о понятии смертной казни, условиях и применениях требования при моратории. Смертная казнь исключается из санкции 17 статей Уголовного кодекса — самым строгим наказанием остается пожизненное лишение свободы. Путем дополнений Уголовного кодекса устанавливается запрет на условно-досрочное освобождение лиц, которым смертная казнь заменена пожизненным лишением свободы.Заместитель Генерального прокурора РК Асет Чиндалиев
Кроме того, по его словам, положениями уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного кодексов, регулирующих вопросы, связанные со смертной казнью, ставятся на утрату в полном объеме.
Таким образом, смертная казнь как вид уголовного наказания полностью исключается из национального законодательства. Поэтому предлагается исключить оговорку из закона «О ратификации Второго факультативного протокола». В соответствии с протоколом в случае полной отмены смертная казнь не подлежит восстановлению. Принятие проекта закона свидетельствует о том, что Казахстан является государством, твердо соблюдающим международный пакт о гражданских и политических правах. Кроме того, страна будет входить в число 106 государств, которые отказались от смертной казни. Это решение является свидетельством прогресса страны на пути соблюдения прав человека.Заместитель Генерального прокурора РК Асет Чиндалиев
В свою очередь сенатор Андрей Лукин добавил, что законопроект направлен на гармонизацию национального законодательства в соответствии с принятыми международными правовыми обязательствами и предусматривает полную отмену смертной казни.
Полная отмена смертной казни в Казахстане соответствует высоким гуманистическим принципам, обеспечивает защиту права человека и гарантии высшей конституционной ценности — права на жизнь. Принятие законопроекта не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий, а также не потребует дополнительных финансовых затрат из госбюджета.Депутат сената Андрей Лукин
В целом, Сенат поддержал поправки. Таким образом, закон считается принятым и направляется на подпись президенту Казахстана.