Казахстан полностью отказался от смертной казни

Как отметил заместитель Генерального прокурора РК Асет Чиндалиев, предлагаемый проект закона предусматривает полное исключение смертной казни из национального законодательства.

В частности, из 11 статей в общей части Уголовного кодекса смертная казнь исключается как вид наказания, в том числе, из статей о системе наказаний, назначений и замены наказания. Кроме того, отменяется специальная статья о понятии смертной казни, условиях и применениях требования при моратории. Смертная казнь исключается из санкции 17 статей Уголовного кодекса — самым строгим наказанием остается пожизненное лишение свободы. Путем дополнений Уголовного кодекса устанавливается запрет на условно-досрочное освобождение лиц, которым смертная казнь заменена пожизненным лишением свободы. Заместитель Генерального прокурора РК Асет Чиндалиев

Кроме того, по его словам, положениями уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного кодексов, регулирующих вопросы, связанные со смертной казнью, ставятся на утрату в полном объеме.

Таким образом, смертная казнь как вид уголовного наказания полностью исключается из национального законодательства. Поэтому предлагается исключить оговорку из закона «О ратификации Второго факультативного протокола». В соответствии с протоколом в случае полной отмены смертная казнь не подлежит восстановлению. Принятие проекта закона свидетельствует о том, что Казахстан является государством, твердо соблюдающим международный пакт о гражданских и политических правах. Кроме того, страна будет входить в число 106 государств, которые отказались от смертной казни. Это решение является свидетельством прогресса страны на пути соблюдения прав человека. Заместитель Генерального прокурора РК Асет Чиндалиев

В свою очередь сенатор Андрей Лукин добавил, что законопроект направлен на гармонизацию национального законодательства в соответствии с принятыми международными правовыми обязательствами и предусматривает полную отмену смертной казни.

Полная отмена смертной казни в Казахстане соответствует высоким гуманистическим принципам, обеспечивает защиту права человека и гарантии высшей конституционной ценности — права на жизнь. Принятие законопроекта не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий, а также не потребует дополнительных финансовых затрат из госбюджета. Депутат сената Андрей Лукин

В целом, Сенат поддержал поправки. Таким образом, закон считается принятым и направляется на подпись президенту Казахстана.