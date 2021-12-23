У новорожденных от вакцинированных матерей не обнаружено патологий — Табынбаев

Соответствующей информацией поделился в ходе брифинга руководитель Управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев.

В нашем городе на сегодняшнее утро родились 11 детей у женщин, вакцинированных Pfizer. Никаких отклонений во внешнем или функциональном состоянии ребенка не обнаружено. Нариман Табынбаев

Он добавил, что в дальнейшем планируется взять кровь детей на изучение количества антител, но для этого необходимо согласие родителей.