13:45 23.12.2021
У новорожденных от вакцинированных матерей не обнаружено патологий — Табынбаев
Фото: pixabay.com
На сегодняшнее утро в Алматы родились 11 детей от женщин, привитых Pfizer. Никаких отклонений у младенцев не наблюдается, передает Zakon.kz.
Соответствующей информацией поделился в ходе брифинга руководитель Управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев.
В нашем городе на сегодняшнее утро родились 11 детей у женщин, вакцинированных Pfizer. Никаких отклонений во внешнем или функциональном состоянии ребенка не обнаружено. Нариман Табынбаев
Он добавил, что в дальнейшем планируется взять кровь детей на изучение количества антител, но для этого необходимо согласие родителей.