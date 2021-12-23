Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Итоги 2021
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
13:45 23.12.2021

У новорожденных от вакцинированных матерей не обнаружено патологий — Табынбаев

Новорожденный Фото: pixabay.com
На сегодняшнее утро в Алматы родились 11 детей от женщин, привитых Pfizer. Никаких отклонений у младенцев не наблюдается, передает Zakon.kz.

Соответствующей информацией поделился в ходе брифинга руководитель Управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев.

В нашем городе на сегодняшнее утро родились 11 детей у женщин, вакцинированных Pfizer. Никаких отклонений во внешнем или функциональном состоянии ребенка не обнаружено. Нариман Табынбаев

Он добавил, что в дальнейшем планируется взять кровь детей на изучение количества антител, но для этого необходимо согласие родителей.

Ирина Мишура
COVID-19 Pfizer в РК Табынбаев Нариман Алматы Казахстан
Врач-гематолог объяснил, как распознать острый лейкоз
22.12.2021
Еще одно авианаправление планируют открыть для казахстанцев
22.12.2021
Дождь, снег и гололед ожидаются в Казахстане 23 декабря
22.12.2021
Пытки и жестокое обращение: в КУИС прокомментировали жалобы заключенных
22.12.2021
Как перевести деньги из ЕНПФ на депозит «Отбасы банка»
22.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости