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19:01 23.12.2021

В Нур-Султане в ближайшие три дня ожидается снег

снег, нур-султан Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в столице на 24-26 декабря, передает Zakon.kz.

24 декабря переменная облачность, ночью и утром снег, низовая метель. Ветер юго-западный, 9-14 м/с, ночью порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -8...-10°C, днем с дальнейшим понижением.

25 декабря переменная облачность, утром и днем снег, низовая метель. Ветер северо-восточный, ночью 3-8 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -15...-17°C, днем -10...-12°C.

26 декабря облачно, временами снег, низовая метель. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -15...-17°C, днем -12...-14°C.

Анастасия Стативкина
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