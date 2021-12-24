Законопроект о внедрении петиций разработали в Казахстане

Согласно поправкам, в Административном процедурно-процессуальном кодексе появится новая глава с одноименным названием.

Также планируется создание единой онлайн-платформы «Е-петиция», по которой уже принята концепция.

Законопроект определяет понятие петиция:

Это коллективное сообщение, отклик или предложение, направленное в государственный орган, местный представительный и исполнительный орган в электронной форме.

Ее могут подать только граждане Казахстана.

Петиция подается заявителем посредством интернет-ресурса, определяемого уполномоченным органом в сфере взаимодействия государства и гражданского общества

Модератором (тот, кто проверяет соответствие условиям для размещения и контролирует ход) будет Министерство информации и общественного развития РК (МИОР).

Что должно быть в петиции

ФИО (если оно указано в документе, удостоверяющем личность);

ИИН, место жительства, электронный адрес.

Если петиция подается представителем, то электронная копия документа, подтверждающего соответствующие полномочия представителя заявителя.

Указывается описание предмета петиции, доводы и предложения по предмету петиции. В конце подписывается ЭЦП заявителем или его представителем.

Для размещения петиции на интернет-ресурсе в публичном доступе петиция должна соответствовать следующим условиям:

присоединение к петиции не менее 150 граждан РК в течение 20 рабочих дней с даты подачи; отсутствие петиции о том же предмете на интернет-ресурсе на момент подачи петиции.

После проверки в течение 20 дней петиция размещается на всеобщее обозрение.

По итогам присоединения поддержанной считается петиция, которая в течение шести месяцев после ее размещения на интернет-ресурсе получила не менее:

50 тысяч голосов граждан РК в ее поддержку по вопросам, относящимся к компетенции правительства РК;

не менее 2% от населения соответствующей административно-территориальной единицы в ее поддержку по вопросам, относящимся к компетенции местных представительных органов областей, городов республиканского значения, столицы;

не менее 1% от населения соответствующей административно-территориальной единицы в ее поддержку по вопросам, относящимся к компетенции местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы;

5 тысяч голосов граждан РК от численности населения при населении свыше 50 тысяч, для остальных – не менее 10% от населения соответствующей административно-территориальной единицы в ее поддержку по вопросам, относящимся к компетенции городских, районных местных представительных органов;

2500 голосов граждан РК от численности населения при населении свыше пятидесяти тысяч, для остальных –не менее пяти процентов от населения соответствующей административно-территориальной единицы в ее поддержку по вопросам, относящимся к компетенции местных исполнительных органов районов (городов областного значения), аппаратов акимов районов в городах республиканского значения (столицы), районов в городах областного значения, аппаратов акимов в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах.

Петиция, не достигшая порогового значения, возвращается заявителю уполномоченным органом по истечении шести месяцев с момента размещения петиции на интернет-ресурсе в публичном доступе.

Она направляется по компетенции в соответствующий государственный орган, местный представительный и исполнительный орган и рассматривается как индивидуальное сообщение, отклик или предложение.

Как отмечается, при рассмотрении петиции государственный орган, местный представительный и исполнительный орган обязаны:

осуществлять выезд на место, за исключением случаев, не требующих проверки фактов, изложенных в петиции; проводить публичные обсуждения проекта решения с приглашением и обязательным уведомлением за три рабочих дня до начала проведения заявителя и заинтересованных лиц о дате и месте проведения; создать отдельную комиссию или рабочую группу с включением в состав представителей заинтересованных государственных органов, депутатов Парламента РК или маслихата, а также общественных объединений; анализировать поступившие к петиции комментарии, а также экономическую, социологическую, статистическую и иную необходимую информацию по предмету петиции; изучать зарубежный опыт и проводить сравнительно-правовой анализ (в случае, если предмет петиции требует внесения изменений в законодательство республики).

Срок рассмотрения петиции составляет не более 60 рабочих дней со дня регистрации.

Законопроект также определяет темы, которые не могут быть предметом петиции, к ним относятся:

темы, которые могут повлечь за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, посягать на конституционный строй и общественную нравственность;

изменения статуса РК как независимого государства, унитарности и территориальной целостности республики, формы ее правления, а также основополагающих принципов деятельности РК, заложенных основателем независимого Казахстана, Первым Президентом Республики Казахстан – Елбасы, и его статуса;

административно-территориального устройства и границ РК;

досудебного расследования и правосудия;

высшего надзора органов прокуратуры;

внешней разведки, контрразведывательной, оперативно-розыскной, правоохранительной деятельности, а также обеспечения безопасности охраняемых лиц и объектов, проведения охранных мероприятий;

уголовно-исполнительного, уголовно-процессуального, гражданского процессуального, административного процедурно-процессуального законодательства и законодательства об административных правонарушениях;

обороны, национальной безопасности и охраны общественного порядка;

амнистии и помилования;

назначения и избрания на должность, освобождения от должности лиц, относящиеся к ведению Президента, палат Парламента и Правительства РК;

выполнения обязательств, вытекающих из международных договоров РК;

регулируемые законодательством о выборах и республиканском референдуме;

государственных символов;

статуса государственного языка;

изменения функций государственных органов;

об отмене и изменений решений, принятых в рамках действия режимов чрезвычайного положения или чрезвычайной ситуации.

Досье на проект закона можно посмотреть здесь.