Жандарбек Бекшин покидает пост главного санврача Алматы

В соцсетях появилась информация о том, что главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин уходит с госслужбы.

В Минздраве подтвердили информацию. По их данным, согласно Закону «О госслужбе», пенсионерам можно продлевать работу на один год. С Бекшиным уже один раз продлевали, больше так делать нельзя. Отмечается, что он покидает свой пост с 5 января в связи с уходом на пенсию.

Согласно приказу КСЭК, на период отпуска Бекшина Жандарбека Мухтаровича с 27 декабря по 4 января исполнение обязанностей возложено на Карлыгаш Абдижаббарову. Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматы

Жандарбек Бекшин родился в 1958 году в Костанайской области. Окончил Свердловский государственный медицинский институт по специальности «Гигиена, эпидемиология, санитария». Он кандидат медицинских наук.

В разные годы работал санврачом, инспектором Целиноградского городского и областного комитетов народного контроля, директором Департамента Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора по городу Астане, заместителем председателя Агентства по защите прав потребителей, был главным государственным санврачом Казахстана. С апреля 2020 года работал главным санврачом Алматы.