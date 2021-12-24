Жандарбек Бекшин покидает пост главного санврача Алматы
В соцсетях появилась информация о том, что главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин уходит с госслужбы.
В Минздраве подтвердили информацию. По их данным, согласно Закону «О госслужбе», пенсионерам можно продлевать работу на один год. С Бекшиным уже один раз продлевали, больше так делать нельзя. Отмечается, что он покидает свой пост с 5 января в связи с уходом на пенсию.
Согласно приказу КСЭК, на период отпуска Бекшина Жандарбека Мухтаровича с 27 декабря по 4 января исполнение обязанностей возложено на Карлыгаш Абдижаббарову.Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматы
Жандарбек Бекшин родился в 1958 году в Костанайской области. Окончил Свердловский государственный медицинский институт по специальности «Гигиена, эпидемиология, санитария». Он кандидат медицинских наук.
В разные годы работал санврачом, инспектором Целиноградского городского и областного комитетов народного контроля, директором Департамента Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора по городу Астане, заместителем председателя Агентства по защите прав потребителей, был главным государственным санврачом Казахстана. С апреля 2020 года работал главным санврачом Алматы.