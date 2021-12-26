В казахстанских регионах перекрывают трассы из-за непогоды

Об этом передает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в Алматинской области (туман, ограничение видимости) с 11:30 26 декабря введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на 76-161 километрах автодороги «Алматы - Усть-Каменогорск», участок между городом Капшагай и поселком Сарыозек.

В Западно-Казахстанской области из-за метели и ограниченной видимости с 20:05 25 декабря введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на 4-104 километрах автодороги «Уральск - Таскала - граница РФ», участок Уральск - граница РФ.

Также из-за метели и ограничения видимости с 12:10 26 декабря введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Подстепное-Федоровка» км. 3-144, участок между селом Подстепное и границей РФ.