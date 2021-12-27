В ЕНПФ рекомендовали обращаться за пенсией вовремя

ЕНПФ напоминает, что лица, имеющие пенсионные накопления в ЕНПФ, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов, и достигшие общеустановленного пенсионного возраста (мужчины 63 лет, женщины 60 лет в 2021 году с ежегодным увеличением пенсионного возраста женщин на полгода до достижения 63 лет в 2027 году), а также лица c инвалидностью первой и второй групп, если инвалидность установлена бессрочно, имеют право на получение пенсионных выплат из ЕНПФ по установленному графику.

Для назначения пенсионных выплат из ЕНПФ в связи с достижением пенсионного возраста получателям необходимо своевременно обращаться в подразделения Государственной корпорации «Правительство для граждан» (ЦОН) по месту жительства. Пенсионные выплаты назначаются со дня обращения и осуществляются до исчерпания пенсионных накоплений. Пресс-служба ЕНПФ

Для назначения пенсионных выплат из ЕНПФ в связи с установлением инвалидности первой и второй групп бессрочно получателям необходимо обращаться в региональные подразделения ЕНПФ либо через интернет-сайт ЕНПФ при наличии электронной цифровой подписи.

Обращаем ваше внимание, что документы в ЦОН вместе с заявлением о назначении пенсии можно подать за 10 дней до достижения пенсионного возраста. В этой связи просим женщин с датой рождения по 31 декабря (включительно), достигающих в текущем году 60 лет, обратиться в ЦОН до конца 2021 года, так как с 1 января 2022 года возраст выхода на пенсию для женщин увеличивается до 60,5 лет.