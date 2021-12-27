Разработаны правила по передаче данных о мобильных платежах в налоговые органы
Пилотный проект предусматривает передачу на бесплатной основе сведений о денежных расчетах, осуществляемых налогоплательщиками при реализации товаров, работ, услуг через информационные системы банков второго уровня (БВУ) в органы государственных доходов.
Правила определяют:
участников пилотного проекта;
права и обязанности участников пилотного проекта;
порядок и срок реализации пилотного проекта.
Участниками пилотного проекта являются:
налогоплательщики, изъявившие готовность применять оборудование, предназначенное для приема платежей с использованием платежных карточек и наличных денег, с учетом технических требований контрольно-кассовой машины с функцией фиксации или передачи данных (POS-терминал) на добровольной основе;
БВУ (по согласованию), подавшие заявки на подключение к сервису ИС ИБД КГД МФ РК.
Налогоплательщики обязаны:
применять POS-терминал до окончания пилотного проекта;
заключить договор с БВУ о передаче в органы государственных доходов сведений о денежных расчетах, осуществляемых при реализации товаров, работ, услуг.
В свою очередь БВУ обязаны:
обеспечить интеграцию с ИС ИБД КГД;
представить в комитет список налогоплательщиков, применяющих POS-терминалы;
передавать в комитет в неизменном виде сведения о денежных расчетах, осуществляемых с применением POS-терминалов;
утвердить правовой акт об ответственности работников за разглашение, утечку информации, составляющей государственную тайну и иную охраняемую законом информацию;
обеспечить техническую поддержку для налогоплательщиков, применяющих POS-терминал.
Срок проведения пилотного проекта определить с января 2022 года до 31 декабря 2022 года.
Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 7 января.