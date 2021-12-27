12:04 27.12.2021
Несуществующие квартиры «сдавали» в аренду в Алматы и Нур-Султане
Фото: Zakon.kz
В Алматы и Нур-Султане «сдавали» в аренду несуществующие квартиры. От рук предполагаемого мошенника пострадали более 50 человек. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент Zakon.kz.
Костанайскими оперативниками задержан злоумышленник, промышлявший сдачей в найм квартир в городах Алматы и Нур-Султан на длительный срок. От рук мошенника пострадало более 50 человек.Нурдильда Ораз
По информации МВД, мужчина размещал объявления на одном из интернет-ресурсов, где предлагал приемлемую цену за аренду жилья. Доверчивые граждане, боясь не успеть занять квартиру, отправляли предоплату на обозначенный номер карты.
Суммы варьировали в пределах от 5 до 50 тыс. тенге. При этом общение в основном проходило через мессенджер, где мошенник все время откладывал или переносил показ квартир на другое время.Нурдильда Ораз
Он добавил, что в настоящее время в отношении 20-летнего уроженца Северо-Казахстанской области проводится досудебное расследование, проверяется его причастность к совершению аналогичных фактов.