Несуществующие квартиры «сдавали» в аренду в Алматы и Нур-Султане

Костанайскими оперативниками задержан злоумышленник, промышлявший сдачей в найм квартир в городах Алматы и Нур-Султан на длительный срок. От рук мошенника пострадало более 50 человек. Нурдильда Ораз

По информации МВД, мужчина размещал объявления на одном из интернет-ресурсов, где предлагал приемлемую цену за аренду жилья. Доверчивые граждане, боясь не успеть занять квартиру, отправляли предоплату на обозначенный номер карты.

Суммы варьировали в пределах от 5 до 50 тыс. тенге. При этом общение в основном проходило через мессенджер, где мошенник все время откладывал или переносил показ квартир на другое время. Нурдильда Ораз

Он добавил, что в настоящее время в отношении 20-летнего уроженца Северо-Казахстанской области проводится досудебное расследование, проверяется его причастность к совершению аналогичных фактов.