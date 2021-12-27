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15:12 27.12.2021

Стало известно имя следующего соперника Дамира Исмагулова в UFC

Лас-Вегас UFC поединок Фото: Instagram/ismagulov_damir/nasrat_mma
Боец смешанных единоборств Дамир Исмагулов проведет свой очередной бой 19 февраля 2022 года в рамках UFC, сообщает Zakon.kz.

30-летний россиянин Исмагулов заменит канадца Джона Макдесси, который не сможет выйти на свой запланированный бой с Насратом Хакпарастом из Афганистана.

Дамир свой поединок против афганского файтера проведет 19 февраля в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Для Исмагулова это будет пятый поединок в рамках UFC. Два месяца назад бой Дамира против соотечественника Магомеда Мустафаева был отменен из-за проблем со здоровьем.

Куандык Шынасилов
UFC Исмагулов Дамир
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