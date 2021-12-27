Стало известно имя следующего соперника Дамира Исмагулова в UFC

30-летний россиянин Исмагулов заменит канадца Джона Макдесси, который не сможет выйти на свой запланированный бой с Насратом Хакпарастом из Афганистана.

Дамир свой поединок против афганского файтера проведет 19 февраля в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Для Исмагулова это будет пятый поединок в рамках UFC. Два месяца назад бой Дамира против соотечественника Магомеда Мустафаева был отменен из-за проблем со здоровьем.