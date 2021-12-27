Новые ограничительные меры ввели в ЗКО

Ввести ограничительные карантинные меры на территории Западно-Казахстанской области, – говорится в документе.

В частности, запрещается проведение и участие в зрелищных, коллективных, семейных, памятных мероприятиях, в том числе на дому (банкеты, свадьбы, юбилеи и др.) и иных мероприятий с массовым скоплением людей, за исключением объектов, участвующих в проекте Ashyq.

Разрешается проведения собраний, совещаний, семинаров, конференций в очном режиме (при отсутствии возможности проведения их в дистанционном формате) с соблюдением санэпидтребований.

В общественных местах и на открытом воздухе, помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, в общественном автотранспорте ношение медицинских или тканевых масок является обязательным, за исключением детей в возрасте до пяти лет, в случаях приема пищи в местах общественного питания, а также занимающихся индивидуальными, групповыми занятиями спортом не более пяти человек при соблюдении социальной дистанции.

При этом обучение в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности проводится в штатном режиме при соблюдении санитарно-противоэпидемических мероприятий.

В то же время ограничивается допуск на работу в очном режиме работников, не получивших вакцинацию против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних трех месяцев).

Необходимо проходить обязательное ПЦР-тестирование (один раз в семь дней)для невакцинированных работников (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних трех месяцев).

Торгово-развлекательным домам, торговым центрам, центрам обслуживания населения предписано обеспечить соблюдение усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние и выходные дни в штатном режиме при условии наличия у сотрудников и посетителей безопасного «зеленого» статуса (вакцинации, ПЦР-теста с отрицательным результатом не более семи суток с момента отбора проб, переболевших в течение последних трех месяцев, за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания).

Полный текст документа можно посмотреть здесь.

Постановление вступает в силу со дня подписания.