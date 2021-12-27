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Законодательство РК
12:23 27.12.2021

Турфирмам будут доплачивать за иностранных туристов с 1 января 2022 года

субсидии за иностранных туристов Фото: Zakon.kz
С 1 января 2022 года казахстанским турфирмам в сфере въездного туризма будут доплачивать за каждого иностранного туриста, сообщает Zakon.kz.

Это предусматривает приказ министра культуры и спорта РК от 15 декабря 2021 года, которым утверждены Правила субсидирования затрат туроператоров в сфере въездного туризма за каждого иностранного туриста

В частности, суммы субсидии установлены в размере 15 000 тенге за каждого иностранного туриста, прибывшего в РК по приобретенному турпродукту.

Для получения субсидии туроператорам необходимо в течение текущего года направить в уполномоченный орган заявку на субсидирование затрат за каждого иностранного туриста в бумажной или электронной форме посредствам почты либо нарочно с первого рабочего дня и до 1 декабря соответствующего календарного года.

К заявке прилагаются следующие документы:

  1. в случае подачи заявки юридическим лицом – копии учредительных документов юридического лица, в случае подачи заявления физическим лицом – копия документа, удостоверяющего личность, копия документа, подтверждающего начало деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, а при подаче заявки представителем туроператора дополнительно представляется нотариально засвидетельствованная доверенность на представление интересов субъекта предпринимательства;

  2. сведения об отсутствии (наличии) задолженностей, учет по которым ведется в органах государственных доходов, полученные на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется подача заявки;

  3. копия договора на туристское обслуживание, заключенного между туроператором и иностранным туристом или партнерского договора на туристское обслуживание с туроператором нерезидентом;

  4. копия документа, удостоверяющего личность иностранного туриста, а также листов к ним, подтверждающих факт пересечения государственной границы РК;

  5. копия пассажирского купона на иностранного туриста;

  6. копия лицензии на осуществление туроператорской деятельности в сфере въездного и внутреннего туризма;

  7. документ, подтверждающий оплату туристского продукта по договору.

Полностью посмотреть правила можно здесь.

Лариса Черненко
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