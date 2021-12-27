Турфирмам будут доплачивать за иностранных туристов с 1 января 2022 года

Это предусматривает приказ министра культуры и спорта РК от 15 декабря 2021 года, которым утверждены Правила субсидирования затрат туроператоров в сфере въездного туризма за каждого иностранного туриста

В частности, суммы субсидии установлены в размере 15 000 тенге за каждого иностранного туриста, прибывшего в РК по приобретенному турпродукту.

Для получения субсидии туроператорам необходимо в течение текущего года направить в уполномоченный орган заявку на субсидирование затрат за каждого иностранного туриста в бумажной или электронной форме посредствам почты либо нарочно с первого рабочего дня и до 1 декабря соответствующего календарного года.

К заявке прилагаются следующие документы:

в случае подачи заявки юридическим лицом – копии учредительных документов юридического лица, в случае подачи заявления физическим лицом – копия документа, удостоверяющего личность, копия документа, подтверждающего начало деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, а при подаче заявки представителем туроператора дополнительно представляется нотариально засвидетельствованная доверенность на представление интересов субъекта предпринимательства; сведения об отсутствии (наличии) задолженностей, учет по которым ведется в органах государственных доходов, полученные на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется подача заявки; копия договора на туристское обслуживание, заключенного между туроператором и иностранным туристом или партнерского договора на туристское обслуживание с туроператором нерезидентом; копия документа, удостоверяющего личность иностранного туриста, а также листов к ним, подтверждающих факт пересечения государственной границы РК; копия пассажирского купона на иностранного туриста; копия лицензии на осуществление туроператорской деятельности в сфере въездного и внутреннего туризма; документ, подтверждающий оплату туристского продукта по договору.

Полностью посмотреть правила можно здесь.