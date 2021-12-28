В Казахстане c 5 января могут ввести ограничения из-за «омикрон-штамма»

Жандос Буркитбаев сообщил, что одним из отрицательных факторов, влияющих на эпидситуацию являются высокие темпы распространения варианта «омикрон-штамма» в мире.

На 30 ноября «омикрон-штамм» КВИ выявлен в 16 странах, а на сегодняшний день, в 110 странах мира. «Омикрон» имеет высокий коэффициент распространенности, который равен 1:5, отмечается повышенный риск повторного заражения. И.о. министра здравоохранения РК Жандос Буркитбаев

И.о. министра здравоохранения озвучил прогноз Всемирной организации здравоохранения, согласно которому заболеваемость распространится по всему миру в течение нескольких месяцев.