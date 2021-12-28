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Законодательство РК
09:21 28.12.2021

В Казахстане c 5 января могут ввести ограничения из-за «омикрон-штамма»

коронавирус, ограничения Фото: Zakon.kz
И.о. министра здравоохранения РК Жандос Буркитбаев на заседании правительства заявил о планах введения в стране дополнительных профилактических мер с 5 января 2022 года, передает корреспондент Zakon.kz.

Жандос Буркитбаев сообщил, что одним из отрицательных факторов, влияющих на эпидситуацию являются высокие темпы распространения варианта «омикрон-штамма» в мире.

На 30 ноября «омикрон-штамм» КВИ выявлен в 16 странах, а на сегодняшний день, в 110 странах мира. «Омикрон» имеет высокий коэффициент распространенности, который равен 1:5, отмечается повышенный риск повторного заражения. И.о. министра здравоохранения РК Жандос Буркитбаев

И.о. министра здравоохранения озвучил прогноз Всемирной организации здравоохранения, согласно которому заболеваемость распространится по всему миру в течение нескольких месяцев.

Предлагается ввести дополнительные профилактические меры в части разрешения входа в торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети; спортивно-оздоровительные центры и фитнес-центры, йога-центры; караоке; бассейны; сауны, бани; банки; отделения АО «Казпочта», ЦОНы только лицам, имеющим зеленый статус по приложению Ashyq. Данную норму предлагаем ввести с 5 января 2022 года.Жандос Буркитбаев
Мадина Мамырханова
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