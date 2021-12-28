Лоб в лоб столкнулись автобус и Mercedes на трассе Алматы — Бишкек

ДТП произошло на 105 км трассы Алматы — Бишкек. На автодороге из-за гололеда столкнулись лоб в лоб Mercedes-Benz E-Class и автобус междугороднего маршрута. Mercedes двигался в сторону Алматы в восточном направлении, а автобус — в западном направлении.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

В результате жесткого столкновения автобус и автомобиль отбросило на обочину, где Mercedes съехал в овраг, а автобус «лег боком» на легковушку.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

По словам очевидцев, автобус, в котором ехали граждане Узбекистана, был полный, а в Mercedes находились шесть человек.

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП погибли трое человек из Mercedes, в том числе девушка, которую зажало из-за падения автобуса на легковушку. Ее тело удалось вытащить из легковушки лишь после того, как подняли автобус.

Фото: Zakon.kz

Позднее уточнили, что из автомашины Mercedes погибли жена водителя и двое пассажиров.

Фото: Zakon.kz

Среди пострадавших — водители двух транспортных средств, а также двое пассажиров из Mercedes, которых госпитализировали. Водитель автобуса серьезных травм не получил и после оказания медпомощи в больнице уехал домой. Водитель немецкого авто в сознании, а двое пассажиров находятся в тяжелом состоянии.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Обстоятельства произошедшего выясняют дознаватели Алматинской области, назначены экспертизы.

Фото: Zakon.kz

Отметим, что пассажиры, которые ехали в автобусе, после ДТП развели костер, так как на улице было холодно. Они ждали, пока автобус не поставят на колеса, чтобы забрать вещи из него. Позднее к ним приехал другой автобус и забрал их.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в областной департамент полиции.

ДТП с участием пассажирского автобуса и легковой автомашины произошло 27 декабря около 21:40 в Жамбылском районе. Пресс-служба ДП Алматинской области

Установлено, что 25-летний водитель автомашины Mercedes-Benz на 108 км автодороги Алматы — Бишкек не справился с рулевым управлением, авто занесло на полосу встречного движения, после чего произошло столкновение с автобусом Van Hool.

В салоне легковой автомашины находились шесть человек: трое из них погибли на месте происшествия, еще трое с различными травмами госпитализированы в больницу. Пассажиры автобуса в ДТП не пострадали. Пресс-служба ДП Алматинской области