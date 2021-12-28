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12:27 28.12.2021

Председатель правления АО «Самрук-Қазына» провел совещание по вопросам развития АО «KEGOC»

выступление Фото: akorda.kz
27 декабря 2021 года председатель правления АО «Самрук-Қазына» Алмасадам Саткалиев провел совещание по вопросам развития АО «KEGOC», в ходе которого были обсуждены ключевые вопросы деятельности компании и поставлены задачи на предстоящий период.

В ходе мероприятия глава фонда официально представил вновь назначенного председателя правления АО «KEGOC» Каныша Молдабаева.

Алмасадам Саткалиев отметил его высокую компетентность и большой опыт работы в электроэнергетической отрасли.

Каныш Танирбергенович прошел все ступени карьерного роста – от рядового электрослесаря до главы ведущей электросетевой компании Республики Казахстан. Алмасадам Саткалиев

До назначения первым руководителем национальной компании Каныш Молдабаев возглавлял дирекцию энергетических и горнорудных активов АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», был председателем совета директоров АО «KEGOC».

О компании

АО «KEGOC» выполняет функции системного оператора единой электроэнергетической системы Республики Казахстан, владеет и управляет активами национальной электрической сети (НЭС). Основные виды деятельности относятся к сфере естественной монополии. На балансе компании находятся линии электропередачи напряжением 220-1150 кВ протяженностью порядка 26,4 тыс. километров и 81 электрическая подстанция с установленной мощностью трансформаторов более 38,7 ГВА, образующая НЭС. В компании работает свыше 4 тыс. человек. Более подробная информация о компании размещена на ее корпоративном интернет-ресурсе: www.kegoc.kz.

Анастасия Московчук
Самрук-Казына Саткалиев Алмасадам
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