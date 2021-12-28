В Казахстане предлагают повысить штрафы за нарушение кибербезопасности

С начала года проведено 56 внеплановых проверок на предмет соблюдения законодательства Казахстана в сфере информационной безопасности и информатизации. Привлечены к ответственности 30 должностных лиц, а также пять юридических лиц на общую сумму 2 млн 772 тыс. тенге. Это, конечно, суммы небольшие и, собственно, не совсем мы видим, что эта ответственность мотивирует людей активно менять ситуацию. Поэтому будем выходить с предложением о повышении штрафов по нарушению кибербезопасности. Асхат Оразбек

Кроме того, по его словам, продолжается работа по привлечению к административной ответственности за нарушение требований информационной безопасности без выезда на месте.

То есть к нам поступают (административные дела. - Прим. ред.) и мы рассматриваем. На сегодня рассмотрено 49 административных дел. Привлечено к адмответственности 28 должностных лиц, один из юридических лиц - на общую сумму 2 млн 386 тыс. тенге. Асхат Оразбек

В целом, как заверил вице-министр, в ведомстве начался большой блок работы по проверкам в области защиты персональных данных.