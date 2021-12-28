Ветер с метелью прогнозируют в Казахстане

В северной половине РК сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдет снег, ожидается усиление ветра с метелью. Лишь на юге и юго-востоке Казахстана ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидается туман. РГП «Казгидромет»

На юге, востоке Костанайской области ожидаются метель, туман.

На юге Северо-Казахстанской области – туман.

На востоке, юге Алматинской области ожидаются туман. В районе Алакольских озер – усиление ветра 18-23 м/с.

На юге, востоке Акмолинской области ожидается метель, на востоке области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

На западе Павлодарской области ожидается метель, усиление ветра 15-20 м/с.

На севере Карагандинской области – метель, на юго-востоке, в центре области туман.

Днем на северо-западе Восточно-Казахстанской области – метель, в центре области усиление ветра 15-20 м/с.

На юге, в центре Кызылординской области туман.

На юге, в центре Мангистауской, на севере Западно-Казахстанской, на северо-западе, севере Актюбинской областей ожидается туман.

На севере, в горных, предгорных районах Туркестанской, Жамбылской областей ожидается туман.

На западе, востоке и в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед.