Больше и дороже — паспорта с дополнительными страницами могут ввести в Казахстане

В частности, предлагается казахстанцам, часто выезжающим за границу, выдавать паспорта с большим количеством странниц — 48 листов.

Соответственно, стоимость такого паспорта также увеличится до 12 МРП (около 37 тыс. тг, при этом себестоимость паспорта составит порядка 53 тыс.тг). Госпошлина за обычный паспорт составляет 8 МРП.

Ежегодно для получения паспорта обращается порядка 600 тыс. граждан РК, из них для замены паспорта по два и более раз, в том числе в связи с использованием всех страниц для виз, — в среднем 561 человек. МВД РК

Вместе с тем, согласно предложению, планируется снизить ставки госпошлины за выдачу паспорта детям до 16 лет — с 8 до 4 МРП с уменьшением страниц в паспорте до 22 листов.

Эта норма предлагается для снижения нагрузки на семейный бюджет казахстанцев.

Кроме того, предлагается увеличить стоимость удостоверения личности до 1 МРП при выдаче в связи с его утратой, допущенной второй раз в течение календарного года с момента первичной утраты удостоверения личности.

При первичном получении удостоверения госпошлина останется прежней — 0,2 МРП (583,40 тенге).

Как отмечают разработчики документа, наблюдается тенденция роста граждан, обращающихся за получением удостоверения личности более двух раз в течение года, что указывает на небрежное отношение к документам. Вместе с тем затраты государства на изготовление одного удостоверения личности составляют 4533,21 тг, что многократно превышает установленную госпошлину (0,2 МРП или 583,4 тг), которая оплачивается гражданами.

Поправки размещены на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 17 января.