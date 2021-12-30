В Казахстане продолжается рост числа заболевших коронавирусом
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 29 декабря 2021 года. Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.
За прошедшие сутки зарегистрировано 440 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 85,
в Алматы – 62,
в Шымкенте – 11,
в Акмолинской области – 34,
в Актюбинской области – 3,
в Алматинской области – 10,
в Атырауской области – 18,
в ВКО – 14,
в Жамбылской области – 6,
в ЗКО – 11,
в Карагандинской области – 58,
в Костанайской области – 33,
в Кызылординской области – 4,
в Мангистауской области – 0,
в Павлодарской области – 44,
в СКО – 41,
в Туркестанской области – 6.
Всего в стране подтверждено 987 386 случаев.
640 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 90,
в Алматы – 44,
в Шымкенте – 18,
в Акмолинской области – 61,
в Актюбинской области – 6,
в Алматинской области – 28,
в Атырауской области – 7,
в ВКО – 39,
в Жамбылской области – 14,
в ЗКО – 10,
в Карагандинской области – 100,
в Костанайской области – 61,
в Кызылординской области – 7,
в Мангистауской области – 3,
в Павлодарской области – 77,
в СКО – 74,
в Туркестанской области – 1.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 959 635 человек.