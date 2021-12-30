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08:00 30.12.2021

В Казахстане продолжается рост числа заболевших коронавирусом

кабинет Фото: Zakon.kz
За сутки в стране зарегистрировано на 47 заболевших больше, чем днем ранее. Меньше всего новых случаев зафиксировали в Актюбинской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской и Туркестанской областях, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 29 декабря 2021 года. Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрировано 440 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 85,

  • в Алматы – 62,

  • в Шымкенте – 11,

  • в Акмолинской области – 34,

  • в Актюбинской области – 3,

  • в Алматинской области – 10,

  • в Атырауской области – 18,

  • в ВКО – 14,

  • в Жамбылской области – 6,

  • в ЗКО – 11,

  • в Карагандинской области – 58,

  • в Костанайской области – 33,

  • в Кызылординской области – 4,

  • в Мангистауской области – 0,

  • в Павлодарской области – 44,

  • в СКО – 41,

  • в Туркестанской области – 6.

Всего в стране подтверждено 987 386 случаев.

640 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 90,

  • в Алматы – 44,

  • в Шымкенте – 18,

  • в Акмолинской области – 61,

  • в Актюбинской области – 6,

  • в Алматинской области – 28,

  • в Атырауской области – 7,

  • в ВКО – 39,

  • в Жамбылской области – 14,

  • в ЗКО – 10,

  • в Карагандинской области – 100,

  • в Костанайской области – 61,

  • в Кызылординской области – 7,

  • в Мангистауской области – 3,

  • в Павлодарской области – 77,

  • в СКО – 74,

  • в Туркестанской области – 1.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 959 635 человек.

Елена Беляева
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