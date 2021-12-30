В Казахстане продолжается рост числа заболевших коронавирусом

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 29 декабря 2021 года. Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрировано 440 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 85,

в Алматы – 62,

в Шымкенте – 11,

в Акмолинской области – 34,

в Актюбинской области – 3,

в Алматинской области – 10,

в Атырауской области – 18,

в ВКО – 14,

в Жамбылской области – 6,

в ЗКО – 11,

в Карагандинской области – 58,

в Костанайской области – 33,

в Кызылординской области – 4,

в Мангистауской области – 0,

в Павлодарской области – 44,

в СКО – 41,

в Туркестанской области – 6.

Всего в стране подтверждено 987 386 случаев.

640 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 90,

в Алматы – 44,

в Шымкенте – 18,

в Акмолинской области – 61,

в Актюбинской области – 6,

в Алматинской области – 28,

в Атырауской области – 7,

в ВКО – 39,

в Жамбылской области – 14,

в ЗКО – 10,

в Карагандинской области – 100,

в Костанайской области – 61,

в Кызылординской области – 7,

в Мангистауской области – 3,

в Павлодарской области – 77,

в СКО – 74,

в Туркестанской области – 1.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 959 635 человек.