Стартовавший в Канаде молодежный чемпионат мира по хоккею отменен
Соревнования с участием сильнейших молодых хоккеистов мира уже были в самом разгаре, команды провели несколько туров. Тревожный звонок прозвучал 28 декабря, когда техническое поражение в матче с командой Швейцарии было засчитано действующим чемпионам мира – сборной США. Два хоккеиста американской дружины получили положительные тесты на коронавирус, и согласно регламенту проведения ЧМ, этого достаточно для отмены матча.
Затем нашли игроков с наличием коронавируса в стане сборной Чехии, которая была наказана техническим поражением в матче с командой Австрии. После этого положительный тест на коронавирус оказался у 17-летней звезды российского хоккея Матвея Мичкова. России также было записано поражение в игре со сборной Словакии.
После этих случаев ряд хоккейных федераций, участвующих в МЧМ, сразу обратились в ИИХФ с просьбой об отмене соревнований.
Мы отменили текущий турнир, но с января начнем работать над организацией нового. Мы все еще хотим провести МЧМ-2022 и не сдаемся. Мы уже сообщили об этом всему персоналу, дали знак, чтобы они готовились. Возможно, турнир будет в июне, когда-нибудь летом. Надо скорее приниматься за работу, но мы не сдаемся. Это отмена, но это не значит, что мы не хотим сыграть МЧМ-2022. Да, матчи будут сыграны заново.Президент IIHF Люк Тардиф