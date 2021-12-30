Стартовавший в Канаде молодежный чемпионат мира по хоккею отменен

Соревнования с участием сильнейших молодых хоккеистов мира уже были в самом разгаре, команды провели несколько туров. Тревожный звонок прозвучал 28 декабря, когда техническое поражение в матче с командой Швейцарии было засчитано действующим чемпионам мира – сборной США. Два хоккеиста американской дружины получили положительные тесты на коронавирус, и согласно регламенту проведения ЧМ, этого достаточно для отмены матча.

Затем нашли игроков с наличием коронавируса в стане сборной Чехии, которая была наказана техническим поражением в матче с командой Австрии. После этого положительный тест на коронавирус оказался у 17-летней звезды российского хоккея Матвея Мичкова. России также было записано поражение в игре со сборной Словакии.

После этих случаев ряд хоккейных федераций, участвующих в МЧМ, сразу обратились в ИИХФ с просьбой об отмене соревнований.