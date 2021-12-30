Опубликован график работы ЦОНов в праздничные дни

В праздничные дни ЦОНы и спецЦОНы Казахстана не будут работать 1, 2, 3, 4 и 7 января. Госкорпорация «Правительство для граждан»

5 и 6 января ЦОНы будут работать в штатном режиме – с 9:00 до 18:00.

93% государственных услуг доступны онлайн способом. Казахстанцы могут воспользоваться порталом egov.kz, приложением egov mobile, телеграм-ботом @kenes1414bot.

Также гражданам рекомендовали заранее узнавать график работы отделов и необходимый пакет документов, позвонив в контакт-центр 1414.