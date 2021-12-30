«Стой, Дед Мороз!» – мальчик в Алтае получил новогодний подарок

По словам министра образования и науки Асхата Аймагамбетова, для мальчика была организована встреча с Дедушкой Морозом и ребенок получил подарок и сладости.

Фото: instagram/upr_obrazovaniya_vko

Фото: instagram/upr_obrazovaniya_vko

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Я увидел видео, судя по которому, ты очень хотел встретиться с Дедом Морозом, проезжавшим в повозке по улицам города. Я разузнал, что весь год ты прилежно учился, получая четверки и пятерки. Также твои учителя рассказали, что ты очень активный и ответственный мальчик. Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов

Также министр поздравил мальчика с Новым годом.

Дорогой Дмитрий! Я тоже хочу поздравить тебя с наступающим Новым годом! Будь всегда таким же решительным и достигай поставленных целей! Продолжай хорошо учиться, радовать своих родителей и педагогов. А мы будем создавать все условия для того, чтобы ты мог получать качественное образование. Асхат Аймагамбетов

Впереди каникулы, поэтому в преддверии праздника министр подарил книги и новогодний подарок в виде сладостей.