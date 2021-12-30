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15:54 30.12.2021

«Стой, Дед Мороз!» – мальчик в Алтае получил новогодний подарок

дедушка мороз Фото: pixabay
В социальных сетях появилось видео, где мальчик в Алтае бежал за Дедом Морозом, передает Zakon.kz.

По словам министра образования и науки Асхата Аймагамбетова, для мальчика была организована встреча с Дедушкой Морозом и ребенок получил подарок и сладости.

дед мороз, мальчик

Фото: instagram/upr_obrazovaniya_vko

подарки, ребенок

Фото: instagram/upr_obrazovaniya_vko

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«Стой!» – погоню ребенка за Дедом Морозом сняли на видео в Алтае

Я увидел видео, судя по которому, ты очень хотел встретиться с Дедом Морозом, проезжавшим в повозке по улицам города. Я разузнал, что весь год ты прилежно учился, получая четверки и пятерки. Также твои учителя рассказали, что ты очень активный и ответственный мальчик. Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов

Также министр поздравил мальчика с Новым годом.

Дорогой Дмитрий! Я тоже хочу поздравить тебя с наступающим Новым годом! Будь всегда таким же решительным и достигай поставленных целей! Продолжай хорошо учиться, радовать своих родителей и педагогов. А мы будем создавать все условия для того, чтобы ты мог получать качественное образование.Асхат Аймагамбетов

Впереди каникулы, поэтому в преддверии праздника министр подарил книги и новогодний подарок в виде сладостей.

Верю, что ты прочитаешь книги во время зимних каникул. Книги очень важны для развития и повышения образованности, и я советую читать их всем школьникам нашей страны. С наступающим Новым годом! Асхат Аймагамбетов
Анастасия Стативкина
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