15:54 30.12.2021
«Стой, Дед Мороз!» – мальчик в Алтае получил новогодний подарок
Фото: pixabay
По словам министра образования и науки Асхата Аймагамбетова, для мальчика была организована встреча с Дедушкой Морозом и ребенок получил подарок и сладости.
Фото: instagram/upr_obrazovaniya_vko
Фото: instagram/upr_obrazovaniya_vko
Я увидел видео, судя по которому, ты очень хотел встретиться с Дедом Морозом, проезжавшим в повозке по улицам города. Я разузнал, что весь год ты прилежно учился, получая четверки и пятерки. Также твои учителя рассказали, что ты очень активный и ответственный мальчик. Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов
Также министр поздравил мальчика с Новым годом.
Дорогой Дмитрий! Я тоже хочу поздравить тебя с наступающим Новым годом! Будь всегда таким же решительным и достигай поставленных целей! Продолжай хорошо учиться, радовать своих родителей и педагогов. А мы будем создавать все условия для того, чтобы ты мог получать качественное образование.Асхат Аймагамбетов
Впереди каникулы, поэтому в преддверии праздника министр подарил книги и новогодний подарок в виде сладостей.
Верю, что ты прочитаешь книги во время зимних каникул. Книги очень важны для развития и повышения образованности, и я советую читать их всем школьникам нашей страны. С наступающим Новым годом! Асхат Аймагамбетов