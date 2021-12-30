Несырьевой экспорт Казахстана побил рекорд последних пяти лет

Как сообщил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, к концу года эта цифра может достичь 25 млрд долларов.

Среди сегментов обрабатывающей промышленности, показавших наибольший рост, – пищевая промышленность, в том числе производство макаронных изделий, напитков, масла, а также легкая промышленность (одежда, изделия из кожи, пластмассы и резины и пр.). Плюсовые значения показал и экспорт продуктов металлургии, машиностроения, химической промышленности, производство электрического оборудования.

Такой рост стал возможен в том числе благодаря страховой поддержке экспортеров со стороны государства. Национальная экспортно-страховая компания KazakhExport, дочерняя организация холдинга «Байтерек» и подведомственная организация Министерства торговли и интеграции, сообщает о росте объема страхования экспортных операций более чем на 50% по сравнению с 2020 годом. По состоянию на 30 декабря 2021 года компания оказала страховую поддержку казахстанским предприятиям на сумму более 200 млрд тенге.

Для нас это очередной исторический рекорд. Среди наших клиентов есть как крупный бизнес, так и совсем небольшие предприятия. В этом году мы видим активность среди компаний, предоставляющих на экспорт высокотехнологичные и интеллектуальные услуги. Мы рады, что Казахстан сегодня представлен своими квалифицированными кадрами на таких крупных проектах, как строительство газопровода в Сибири и золотоизвлекательных фабрик в Кыргызстане, отечественные специалисты также задействованы в проектировании заводов в России и Украине. Запуск нового механизма – субсидирования ставки вознаграждения по экспортным займам, предусмотренного в рамках недавно принятого закона «О промышленной политике», дополнительно простимулирует это направление. Заместитель председателя правления АО «ЭСК «KazakhExport» Куаныш Мукажанов

В компании отметили, что чаще страховать свои экспортные операции стали предприятия малого и среднего бизнеса, в том числе из регионов Казахстана.

В портфеле KazakhExport появились такие производители, как ТОО «Казполиграф» из Семея, производящее упаковку, ТОО «Хлебо-молочный комбинат №1» из Западно-Казахстанской области, ТОО «Арион Система», выпускающее радиомодемы в Алматы, ТОО «Завод высокопрочных кабельных труб» из Алматинской области, наладившее экспорт кабельной изоляции, ТОО «KazMetis» в Караганде, производящее на экспорт стальные канаты и проволоку, несколько экспортеров муки из Северного Казахстана и многие другие. Каждый наш клиент – это уникальная история успеха и большого труда. Куаныш Мукажанов

Всего в KazakhExport в этом году обратилось порядка 100 предприятий, из них 28 впервые воспользовались поддержкой государственного экспортно-кредитного агентства. Среди стран, нетипичных для казахстанского несырьевого экспорта, отмечают Японию, ОАЭ, Англию, Эстонию, Латвию. Самыми популярными рынками сбыта отечественных товаров и услуг по-прежнему остаются Россия, Китай и Узбекистан.