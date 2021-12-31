Бибисара Асаубаева стала чемпионкой мира по блицу

В предпоследней партии турнира Асаубаева играла с российской шахматисткой Александрой Горячкиной. Россиянка допустила ошибку и признала поражение.

После победы над Горячкиной Асаубаева обеспечила себе золотую медаль за тур до окончания чемпионата.

Кроме звания чемпионки мира 17-летняя казахстанка получит 40 тысяч долларов.

28 декабря Асаубаева заняла второе место по рапиду.

Чемпионат мира прошел в Варшаве с 25 по 30 декабря.