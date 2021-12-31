00:10 31.12.2021
Бибисара Асаубаева стала чемпионкой мира по блицу
Фото: Instagram/bibisarachess
Ранее Бибисара Асаубаева завоевала серебряную медаль в рапиде. Она выиграла в 13 матчах, сообщает Zakon.kz.
В предпоследней партии турнира Асаубаева играла с российской шахматисткой Александрой Горячкиной. Россиянка допустила ошибку и признала поражение.
После победы над Горячкиной Асаубаева обеспечила себе золотую медаль за тур до окончания чемпионата.
Кроме звания чемпионки мира 17-летняя казахстанка получит 40 тысяч долларов.
28 декабря Асаубаева заняла второе место по рапиду.
Чемпионат мира прошел в Варшаве с 25 по 30 декабря.