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00:10 31.12.2021

Бибисара Асаубаева стала чемпионкой мира по блицу

Бибисара Асаубаева шахматы Фото: Instagram/bibisarachess
Ранее Бибисара Асаубаева завоевала серебряную медаль в рапиде. Она выиграла в 13 матчах, сообщает Zakon.kz.

В предпоследней партии турнира Асаубаева играла с российской шахматисткой Александрой Горячкиной. Россиянка допустила ошибку и признала поражение.

После победы над Горячкиной Асаубаева обеспечила себе золотую медаль за тур до окончания чемпионата.

Кроме звания чемпионки мира 17-летняя казахстанка получит 40 тысяч долларов.

28 декабря Асаубаева заняла второе место по рапиду.

Чемпионат мира прошел в Варшаве с 25 по 30 декабря.

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