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Законодательство РК
13:20 31.12.2021

Распространение «омикрон-штамма» в мире – что изменится в жизни казахстанцев с 5 января

коронавирус, паспорт вакцинации Фото: Zakon.kz
С 5 января 2022 года вступят в силу новые ограничения к деятельности отдельных объектов, вводимые в рамках дополнительных мер профилактики распространения коронавирусной инфекции, передает Zakon.kz.

Постановлением главного государственного санитарного врача РК в будние и выходные дни вход в торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети (непродовольственные), торговые сети (продовольственные с торговой площадью свыше 6000 кв. м), караоке разрешается только при условии наличия безопасного «зеленого» статуса (вакцинации, ПЦР-теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних трех месяцев) у сотрудников и посетителей, без ограничения по режиму работы.

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Принимаемые меры основаны с учетом скорости распространения и передачи варианта коронавируса «омикрон», который на сегодняшний день выявлен уже в 110 странах мира, тогда как на 30 ноября это было всего 10 стран. МВК по нераспространению COVID-19

Система здравоохранения ряда стран испытывает перегрузку, связанную с быстрым распространением «омикрон-штамма». В этой связи принимаемые меры направлены на сохранение стабильности эпидемиологической ситуации, снижение риска увеличения числа заболеваний, профилактику недопущения введения более жестких ограничительных мер.

Следует помнить, что заразность данного варианта коронавируса в пять раз выше, чем «дельта», отмечается повышенный риск повторного заражения.

По прогнозу ВОЗ заболеваемость распространится по всему миру в течение нескольких месяцев.

Анастасия Стативкина
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