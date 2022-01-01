Жибек Куламбаева принесла Казахстану первый титул в Новом году

В финале соревнований Жибек Куламбаева со своей напарницей Дианой Марцинкевицей из Латвии обыграли Анну Данилину (Казахстан) и Валерию Страхову (Украина).

Решающий матч продлился все три сета, стартовая партия осталась за Жибек и Дианой – 6:3, затем они уступили – 4:6. Но на тай-брейке вернули свое преимущество – 10:6.

Тем самым казахстанско-латвийская пара Жибек Куламбаева и Диана Марцинкевица завоевала первый титул сезона на соревнованиях под эгидой ITF.