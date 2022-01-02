Три ведущих легионера покинули «Тобол»

Игроки решили не продлевать свои контракты с костанайским клубом. Действие контрактов закончилось 31 декабря 2021 года, сообщает KazFootball.

28-летний португальский полузащитник Тони Сильва перешел в «Тобол» в начале 2021 года. В составе «желто-зеленых» он сыграл 34 матча, в которых забил два гола и отдал два голевых паса. В 2020 году Сильва также защищал цвета жамбылского «Тараза» (17 матчей, четыре гола).

Жереми Манзорро до приезда в Казахстан играл за французские, болгарские, кипрские, иранские и литовские клубы. В составе «Тобола» сыграл 44 матча, забил семь голов и отдал семь результативных передач. Ранее в Казахстане выступал также за «Иртыш». Всего за павлодарский клуб сыграл 26 матчей, забил шесть мячей.

Экс-игрок «Тараза» и «Кайсара» Элгудже Лобжанидзе покинул «Тобол», сыграв за костанайский клуб 29 матчей (четыре гола, четыре голевые передачи).

Ранее «Тобол» покинул капитан команды Азат Нургалиев.