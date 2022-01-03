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Законодательство РК
13:45 03.01.2022

Тоуота врезалась в КамАЗ – погиб водитель, госпитализированы дети

авария Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области
В Актюбинской области на автодороге Самара – Шымкент ночью 3 января произошло смертельное ДТП, сообщает Zakon.kz.

По данным областного ДП, водитель Тоуота Аlphard, двигаясь со стороны поселка Хобда в направлении Актобе, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение со снегоуборочной автомашиной КамАЗ.

авария

Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области

В результате ДТП 46-летний водитель Тоуота Аlphard от полученных травм скончался на месте. Пять пассажиров, среди которых двое детей, госпитализированы. Пресс-служба ДП Актюбинской области

Начато досудебное расследование по ст. 345, ч. 3 УК РК.

Анастасия Московчук
Актюбинская область
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