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14:25 03.01.2022

Похолодание ожидается в ближайшие три дня в Казахстане

зима Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 4-6 января, передает Zakon.kz.

С 4 января серия ныряющих циклонов с большими запасами тепла и влаги будет оказывать влияние на погоду на большей части республики, вызывая на своем пути осадки, преимущественно снег, усиление ветра с низовой метелью, а также повышение температуры воздуха.

Однако в тыл циклону смещается холодный западный антициклон, который вызовет прекращение осадков и значительное понижение температуры воздуха сначала на западе, а затем, смещаясь в восточном направлении, и на остальной территории страны. На северо-западе, севере, в центре республики столбики термометров ночью опустятся до -20...-25°C, местами до -30°C.

Елена Беляева
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