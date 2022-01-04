Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Итоги 2021
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
09:17 04.01.2022

Найден потерявшийся в степи подросток

Полиция Фото: Zakon.kz
14-летний мальчик пропал 3 января. Сейчас он осмотрен медиками и передан родителям, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе акима Костанайского района, пропавшего в степи подростка удалось найти.

3 января 14-летний Кирилл Дукарт отправился на лошади за табуном и пропал, пишет alau.kz.

На поисково-спасательные работы были привлечены сотрудники ДЧС полиции, сотрудники центра кинологической службы, волонтеры и местные исполнительные органы. Всего задействовано 110 человек, 26 единиц техники.

Около 23:46 мальчик был найден в селе Шеминовка Майкольского сельского округа.

Со слов Кирилла, из-за бурана он заблудился и не смог найти дорогу обратно, в 23:30 забрел в село Шеминовка, постучался в первый попавшийся дом, попросился погреться. Оттуда потом сообщили о нахождении пропавшего.

Мальчик осмотрен врачами и передан родителям. Его состояние оценивается как стабильное.

Ирина Мишура
Костанайская область
Правительство примет меры по ситуации в Жанаозене – Мамин
03.01.2022
Похолодание ожидается в ближайшие три дня в Казахстане
03.01.2022
Есть основания предполагать возможные ценовые спекуляции среди АЗС – Минэнерго
03.01.2022
Токаев подписал закон по вопросам развития конкуренции
03.01.2022
«Барыс» одержал крупную победу в первом матче нового года
03.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости