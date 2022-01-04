Сомнолог рассказала, можно ли спать подольше в выходные дни

По словам врача-сомнолога, кандидата медицинских наук Татьяны Федоровой, взрослому человеку для активной деятельности необходимо спать 7–8 часов в течение ночи. Продолжительность сна менее пяти и более девяти часов является потенциально опасной в плане развития метаболических нарушений, патологии сердечно-сосудистой, эндокринной систем, развития онкологических процессов, хотя необходимо учитывать индивидуальные особенности человека.

Как рассказала Федорова в интервью ngs55.ru, для сохранения здоровья крайне важно соблюдать режим и график сна.

Если сдвиг времени отхода ко сну и утреннего пробуждения превысит три часа, можно столкнуться с таким неприятным явлением, как социальный джетлаг. Возникает это состояние как раз из-за того, что человек решил отоспаться в пятницу и субботу, нарушил график. Соответственно, в воскресенье рано уснуть не удастся, а утреннее пробуждение в понедельник будет весьма проблематичным. Снижение работоспособности обеспечено. Врач-сомнолог Татьяна Федорова