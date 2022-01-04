50 тенге за литр – в Мангистауской области снизили цену на газ

На встрече озвучены решения, принятые в ходе переговоров с инициативной группой города Актау, а именно о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области в рамках социальной ответственности АО НК «Қазмұнайгаз».

Также даны гарантии о непривлечении к ответственности лиц, находившихся на площади.

Стороны также договорились решать все возникающие вопросы в русле конструктивного диалога и в рамках действующего законодательства.