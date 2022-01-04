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18:38 04.01.2022

50 тенге за литр – в Мангистауской области снизили цену на газ

Цена на газ Фото: Zakon.kz
Правительственная комиссия встретилась с активистами, собравшимися на площади Ынтымак в городе Актау, сообщает Zakon.kz.

На встрече озвучены решения, принятые в ходе переговоров с инициативной группой города Актау, а именно о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области в рамках социальной ответственности АО НК «Қазмұнайгаз».

Также даны гарантии о непривлечении к ответственности лиц, находившихся на площади.

Стороны также договорились решать все возникающие вопросы в русле конструктивного диалога и в рамках действующего законодательства.

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