18:38 04.01.2022
50 тенге за литр – в Мангистауской области снизили цену на газ
Фото: Zakon.kz
Правительственная комиссия встретилась с активистами, собравшимися на площади Ынтымак в городе Актау, сообщает Zakon.kz.
На встрече озвучены решения, принятые в ходе переговоров с инициативной группой города Актау, а именно о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области в рамках социальной ответственности АО НК «Қазмұнайгаз».
Также даны гарантии о непривлечении к ответственности лиц, находившихся на площади.
Стороны также договорились решать все возникающие вопросы в русле конструктивного диалога и в рамках действующего законодательства.