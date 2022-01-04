Нацкомпания QazaqGaz не занимается вопросами сжиженного газа

Национальная компания QazaqGaz не имеет никакого отношения к производству, а тем более реализации сжиженного газа. Эти функции выполняют совершенно другие организации. QazaqGaz занимается только природным газом, его транспортировкой по магистральным газопроводам и газораспределительным сетям, реализацией его на внутреннем рынке. Пресс-служба НК «QazaqGaz»

В пресс-службе компании также пояснили, что многие путают природный газ с баллонным, сжиженным нефтяным, который применяют для автомобилей, хотя это два совершенно разных вида топлива.