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18:58 04.01.2022

Нацкомпания QazaqGaz не занимается вопросами сжиженного газа

трубопровод газ Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В АО «НК «QazaqGaz» (бывшее АО «НК «КазТрансГаз») дали разъяснения на запрос журналистов Zakon.kz по поводу ситуации с повышением стоимости сжиженного газа.
Национальная компания QazaqGaz не имеет никакого отношения к производству, а тем более реализации сжиженного газа. Эти функции выполняют совершенно другие организации. QazaqGaz занимается только природным газом, его транспортировкой по магистральным газопроводам и газораспределительным сетям, реализацией его на внутреннем рынке.Пресс-служба НК «QazaqGaz»

В пресс-службе компании также пояснили, что многие путают природный газ с баллонным, сжиженным нефтяным, который применяют для автомобилей, хотя это два совершенно разных вида топлива.

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