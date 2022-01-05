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08:08 05.01.2022

Увеличилось число заболевших COVID-19 в Казахстане

Коронавирус в Казахстане Фото: Zakon.kz
За сутки в стране зарегистрировано на 70 заболевших больше, чем днем ранее. Меньше всего новых случаев зафиксировали в Жамбылской, Западно-Казахстанской и Туркестанской областях, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 4 января 2022 года. Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрировано 483 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

  • в Нур-Султане – 76,

  • в Алматы – 93,

  • в Шымкенте – 49,

  • в Акмолинской области –39,

  • в Актюбинской области – 14,

  • в Алматинской области – 12,

  • в Атырауской области – 18,

  • в ВКО – 16,

  • в Жамбылской области – 4,

  • в ЗКО – 6,

  • в Карагандинской области – 46,

  • в Костанайской области – 13,

  • в Кызылординской области – 25,

  • в Мангистауской области – 7,

  • в Павлодарской области – 25,

  • в СКО – 29,

  • в Туркестанской области – 11.

Всего в стране подтверждено 990 039 случаев.

403 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане - 79,

  • в Алматы - 26,

  • в Шымкенте - 0,

  • в Акмолинской области - 42,

  • в Актюбинской области - 5,

  • в Алматинской области - 6,

  • в Атырауской области - 14,

  • в ВКО - 8,

  • в Жамбылской области - 19,

  • в ЗКО - 0,

  • в Карагандинской области - 50,

  • в Костанайской области - 81,

  • в Кызылординской области – 1,

  • в Мангистауской области - 0,

  • в Павлодарской области - 35,

  • в СКО - 37,

  • в Туркестанской области - 0.

Всего от COVID-19 выздоровело 962 209 человек.

Данияр Кунафин
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