Увеличилось число заболевших COVID-19 в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 4 января 2022 года. Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрировано 483 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

в Нур-Султане – 76,

в Алматы – 93,

в Шымкенте – 49,

в Акмолинской области –39,

в Актюбинской области – 14,

в Алматинской области – 12,

в Атырауской области – 18,

в ВКО – 16,

в Жамбылской области – 4,

в ЗКО – 6,

в Карагандинской области – 46,

в Костанайской области – 13,

в Кызылординской области – 25,

в Мангистауской области – 7,

в Павлодарской области – 25,

в СКО – 29,

в Туркестанской области – 11.

Всего в стране подтверждено 990 039 случаев.

403 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане - 79,

в Алматы - 26,

в Шымкенте - 0,

в Акмолинской области - 42,

в Актюбинской области - 5,

в Алматинской области - 6,

в Атырауской области - 14,

в ВКО - 8,

в Жамбылской области - 19,

в ЗКО - 0,

в Карагандинской области - 50,

в Костанайской области - 81,

в Кызылординской области – 1,

в Мангистауской области - 0,

в Павлодарской области - 35,

в СКО - 37,

в Туркестанской области - 0.

Всего от COVID-19 выздоровело 962 209 человек.