Увеличилось число заболевших COVID-19 в Казахстане
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 4 января 2022 года. Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.
За прошедшие сутки зарегистрировано 483 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
в Нур-Султане – 76,
в Алматы – 93,
в Шымкенте – 49,
в Акмолинской области –39,
в Актюбинской области – 14,
в Алматинской области – 12,
в Атырауской области – 18,
в ВКО – 16,
в Жамбылской области – 4,
в ЗКО – 6,
в Карагандинской области – 46,
в Костанайской области – 13,
в Кызылординской области – 25,
в Мангистауской области – 7,
в Павлодарской области – 25,
в СКО – 29,
в Туркестанской области – 11.
Всего в стране подтверждено 990 039 случаев.
403 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане - 79,
в Алматы - 26,
в Шымкенте - 0,
в Акмолинской области - 42,
в Актюбинской области - 5,
в Алматинской области - 6,
в Атырауской области - 14,
в ВКО - 8,
в Жамбылской области - 19,
в ЗКО - 0,
в Карагандинской области - 50,
в Костанайской области - 81,
в Кызылординской области – 1,
в Мангистауской области - 0,
в Павлодарской области - 35,
в СКО - 37,
в Туркестанской области - 0.
Всего от COVID-19 выздоровело 962 209 человек.