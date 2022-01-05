Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Итоги 2021
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
11:39 05.01.2022

Повышение МЗП до 60 тысяч тенге: у кого вырастут доходы

повышение МЗП Фото: Zakon.kz
Благодаря повышению минимальной заработной платы (МЗП) с 1 января 2022 года до 60 тысяч тенге доходы вырастут у более чем 1,6 млн казахстанцев. Об этом сообщили в Минтруда, передает Zakon.kz.
Согласно поручению главы государства с 1 января 2022 года размер минимальной заработной платы был увеличен на 41%, с 42 500 до 60 000 тенге. В соответствии с Трудовым кодексом работодатели обязаны обеспечить работникам заработную плату на уровне не ниже МЗП. Благодаря этому вырастут денежные доходы порядка 1 млн 650 тыс. наемных работников с зарплатой до 60 тыс. тенге, работающих во всех отраслях на предприятиях различных форм собственности.Министерство труда и социальной защиты

По данным Минтруда, в первую очередь повышение МЗП коснется «низкооплачиваемых» работников.

Во-вторых, работодатели, которые при установлении уровня зарплаты используют показатель МЗП, также будут пересматривать заработную плату других категорий работников с учетом межразрядной системы квалификаций.

Напомним, МЗП является минимальным социальным стандартом в сфере труда и устанавливается ежегодно на соответствующий финансовый год Законом РК «О республиканском бюджете».

Лариса Черненко
МТСЗН РК Казахстан
Протестующие в Алматы разошлись
05.01.2022
Какие ограничения вводятся в связи с ЧП в Алматы
05.01.2022
Токаев принял отставку правительства
05.01.2022
Президент Токаев обратился к демонстрантам
04.01.2022
Беспорядки в Алматы – полиция оттеснила митингующих с площади
05.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости