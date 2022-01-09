22:54 09.01.2022
Мобильные приложения и сайт «Банка ЦентрКредит» вновь доступны
Фото: Zakon.kz
В АО «Банк ЦентрКредит» рассказали о восстановлении работы сайта и мобильных приложений, передает Zakon.kz.
АО «Банк ЦентрКредит» сообщает о восстановлении работы сайта и мобильных приложений bcc.kz и bcc.business, которые функционируют на базе всех операторов сотовой связи.
Удобство и доверие клиентов – наша первостепенная задача. Поэтому в период ЧП и отсутствия интернета мы взяли на особый контроль не только сохранность денежных средств, но и обеспечение работы приложений как для физлиц, так и для бизнес-клиентов.Управляющий директор Павел Кравченко
«Банк ЦентрКредит» выражает особую благодарность Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности за содействие в восстановлении доступа к мобильным приложениям.
Дорогие клиенты, рады сообщить, что мы снова с вами! Мобильные приложения bcc.kz и bcc.business вновь доступны при наличии мобильного интернета всех операторов сотовой связи. Теперь вы снова сможете производить платежи, совершать переводы внутри банка и между своими счетами. Благодарим вас за доверие, – обратился к клиентам Павел Кравченко.
Ранее «Банк ЦентрКредит» также заявил об оказании помощи семьям пострадавших военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в размере 1 миллиона тенге.