Мобильные приложения и сайт «Банка ЦентрКредит» вновь доступны

АО «Банк ЦентрКредит» сообщает о восстановлении работы сайта и мобильных приложений bcc.kz и bcc.business, которые функционируют на базе всех операторов сотовой связи.

Удобство и доверие клиентов – наша первостепенная задача. Поэтому в период ЧП и отсутствия интернета мы взяли на особый контроль не только сохранность денежных средств, но и обеспечение работы приложений как для физлиц, так и для бизнес-клиентов. Управляющий директор Павел Кравченко

Дорогие клиенты, рады сообщить, что мы снова с вами! Мобильные приложения bcc.kz и bcc.business вновь доступны при наличии мобильного интернета всех операторов сотовой связи. Теперь вы снова сможете производить платежи, совершать переводы внутри банка и между своими счетами. Благодарим вас за доверие, – обратился к клиентам Павел Кравченко.

«Банк ЦентрКредит» выражает особую благодарность Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности за содействие в восстановлении доступа к мобильным приложениям.

Ранее «Банк ЦентрКредит» также заявил об оказании помощи семьям пострадавших военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в размере 1 миллиона тенге.